Barroso é internado em São Paulo após intoxicação alimentar durante viagem à França

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O ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso está internado em São Paulo após sofrer uma intoxicação alimentar causada por uma bactéria durante uma viagem acadêmica à França. Segundo informou a assessoria do ministro aposentado, o quadro provocou um processo de desidratação que acabou afetando os rins do magistrado.



Barroso está sob os cuidados da médica Ludhmila Hajjar e, de acordo com informações da assessoria do ministro, apresenta boa evolução clínica. A expectativa é de que ele receba alta nos próximos dias.



O ministro aposentado estava em Paris. A desidratação decorrente da infecção comprometeu temporariamente a função renal, o que motivou sua internação para acompanhamento médico.





Apesar da internação, a avaliação é de que o quadro clínico evolui de forma satisfatória. Barroso responde bem ao tratamento e a perspectiva é de recuperação rápida.



Barroso se aposentou do Supremo em outubro de 2025, logo após concluir seu mandato de dois anos na presidência da Corte. A cadeira deixada por Barroso permanece vaga. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para a sucessão, mas o nome foi rejeitado pelo Senado.



Desde então, o governo ainda não apresentou um novo indicado, e o Supremo segue funcionando com dez ministros, situação que em breve pode se tornar a mais longa desde a redemocratização.

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