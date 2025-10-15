A- A+

hospital Barroso faz exames após passar mal e ter queda de pressão arterial Ministro do STF está prestes a se aposentar e foi atendido em hospital de Brasília

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), passou por exames médicos nesta quarta-feira (15), após apresentar um quadro de queda de pressão arterial. Ele foi atendido no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde permanece sob observação médica.

A indisposição ocorre poucos dias antes de sua aposentadoria oficial da Corte, marcada para o próximo sábado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou nesta quarta-feira o decreto que concede a aposentadoria antecipada ao magistrado, publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

Barroso, de 67 anos, poderia permanecer no STF até 2033, quando completaria a idade-limite de 75 anos para aposentadoria compulsória. No entanto, decidiu antecipar sua saída alegando o desejo de se afastar da exposição pública e dedicar-se a projetos pessoais, como literatura e poesia.

— Sinto que agora é hora de seguir outros rumos, ainda não definidos — declarou em pronunciamento no plenário do Supremo.

A decisão foi tomada após o fim de seu mandato como presidente do STF, encerrado em 29 de setembro, e em meio a um cenário de tensão institucional e ataques a membros da Corte. Barroso também foi um dos ministros alvo de sanções impostas pelo governo dos Estados Unidos, incluindo a revogação de seu visto norte-americano.

Com a aposentadoria de Barroso, o presidente Lula deverá indicar um novo nome para ocupar a vaga no Supremo. Nos bastidores, o advogado-geral da União, Jorge Messias, é apontado como favorito, embora haja preferência entre ministros da Corte pelo senador Rodrigo Pacheco.

