A- A+

Justiça Barroso negou pedido da PF para fazer buscas em apartamento funcional do ministro das Comunicações Juscelino Filho é alvo de um inquérito que apura desvios de emendas parlamentares na Codevasf; irmã de ministro, prefeita de Vitorino Freire também é investigada

Relator do pedido feito pela Polícia Federal relativo às apurações envolvendo o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso negou um pedido de mandado de busca e apreensão, segundo O Globo apurou.

Juscelino Filho é alvo de um inquérito que apura desvios de emendas parlamentares via Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf).

O Globo apurou que Barroso apenas deferiu medidas contra pessoas que considerou que havia elementos e indícios de crime.

Ainda segundo informações obtidas pela reportagem, havia um pedido da PF para entrar no apartamento funcional do ministro, pegar equipamentos, mas ainda com poucos elementos.

Também segundo relatos feitos ao Globo, o envolvimento do ministro, conforme o andamento da investigação, era apenas apresentação de emenda, o que não é crime.

Por isso, o pedido da PF de buscas sobre o ministro foi negado por falta de elementos.

A partir de agora será investigado, inclusive o que for apreendido com os demais investigados, e a apuração segue seu fluxo.

A PF deflagrou nesta sexta-feira uma operação que apura suspeitas de desvio de dinheiro público envolvendo emendas parlamentares do ministro.

Um dos alvos é a irmã de Juscelino Filho e prefeita de Vitorino Freire, Luanna Resende. Ela foi afastada do cargo por decisão do Supremo Tribunal Federal. Juscelino Filho, por sua vez, é investigado no caso, mas não é alvo da operação desta sexta-feira. Procurados pelo Globo, o Ministério das Comunicações e Juscelino Filho não se manifestaram.

Veja também

Marco Fiscal Congresso deve derrubar veto de Lula ao texto do marco fiscal, diz Arthur Lira