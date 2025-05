A- A+

STF Barroso recebe oficial de Justiça que intimou Bolsonaro e diz que STF estudará medidas de proteção Cármen Lúcia também participou de reunião com servidora

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, recebeu nessa quarta-feira a oficial de Justiça Cristiane Oliveira, responsável por intimar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no hospital. Barroso defendeu o trabalho de Oliveira e afirmou que a Corte vai estudar medidas de maior proteção ao trabalho dos oficiais de Justiça.

Há duas semanas, Oliveira foi responsável por levar a Bolsonaro a intimação do julgamento que aceitou denúncia contra ele e outras sete pessoas por uma suposta tentativa de golpe. O ex-presidente estava na UTI e gravou um vídeo do momento, reclamando de ter sido abordado no hospital.

De acordo com o STF, Barroso afirmou Oliveira que o trabalho dos oficiais de Justiça é essencial para a Corte:

— Somos solidários e estamos ao lado de vocês para garantir o apoio e o suporte necessários para o cumprimento das funções, que são essenciais ao Supremo Tribunal Federal.

A ministra Cármen Lúcia, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), participou do encontro e conversou com Oliveira sobre o efeito do machismo na situação.

Na época da intimação, o STF informou, em nota, que todos os outros réus do processo já haviam sido intimados e que, no caso de Bolsonaro, a ordem foi aguardar uma data em que ele pudesse receber o oficial de Justiça. Como Bolsonaro participou de uma transmissão ao vivo no dia anterior, houve o entendimento de que ele poderia ter sido notificado.

"A divulgação de live realizada pelo ex-Presidente na data de ontem (22/4) demonstrou a possibilidade de ser citado e intimado hoje (23/4)", informou o tribunal.

Veja também