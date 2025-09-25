Barroso se despede da presidência do STF em sessão com homenagens e balanço de gestão
Edson Fachin assume comando da Corte na próxima semana
Prestes a deixar o comando do Supremo Tribunal Federal ( STF), o ministro Luís Roberto Barroso participa nesta quinta-feira de sua última sessão plenária como presidente da Corte. Barroso deixa a presidência do Supremo na próxima segunda-feira, quando o ministro Edson Fachin toma posse para um mandato de dois anos.
Na sessão de despedida, Barroso deve fazer a leitura de um balanço de sua gestão e também receber homenagens de seus colegas. Tradicionalmente, cabe ao decano do Supremo a fala de encerramento do mandato do presidente que está de saída. Atualmente, a função é desempenhada pelo ministro Gilmar Mendes.
Além das homenagens, a sessão ainda conta com alguns processos em pauta e os ministros podem dar continuidade ao julgamento que discute os critérios para a quebra do sigilo do histórico de buscas de usuários de plataformas. A análise foi retomada nesta quarta-feira.
Leia também
• Oficial de Justiça relata ao STF dificuldade para notificar Eduardo Bolsonaro de denúncia
• Gilmar defende STF de críticas de ativismo e diz que nenhum Poder tem "monopólio" de funções
• Fachin pauta temas sociais e ambientais para suas primeiras sessões como presidente do STF
Antes da sessão de despedida, Barroso reuniu os ministros do Supremo em um jantar realizado na casa dele, em Brasília. Todos os ministros foram convidados, além do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e do advogado-geral da União, Jorge Messias.
Natural de Vassouras, no Rio de Janeiro, Barroso completou 12 anos no STF em junho deste ano, após assumir a vaga do ministro Ayres Britto. Ao longo desse período, Barroso assumiu a relatoria de julgamentos de destaque como o piso nacional da enfermagem, Fundo do Clima, candidaturas avulsas, sem filiação partidária, proteção aos povos indígenas contra a invasão de suas terras e contra despejos e desocupações de pessoas durante a pandemia de covid-19, além das execuções penais dos condenados no mensalão.
Graduado em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), onde é professor titular de Direito Constitucional, Barroso tem mestrado na Universidade de Yale (EUA), doutorado na Uerj e pós-doutorado na Universidade de Harvard (EUA).
Integrante do Supremo desde 2013, o ministro Luiz Edson Fachin assumiu a vaga deixada pela aposentadoria do ministro Joaquim Barbosa. Advogado e acadêmico, foi professor titular de Direito Civil da Universidade Federal do Paraná (UFPR), onde se graduou em Direito em 1980. Tem mestrado e doutorado em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e pós-doutorado no Canadá.