ESTADO DE SAÚDE Barroso tem melhora, mas segue internado em Brasília após passar mal Ministro do STF, que vai deixar cargo no sábado, ainda realiza exames

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal ( STF), segue internado na manhã desta quinta-feira, no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Barroso apresentou melhora, mas ainda passa por exames antes da avaliação de uma possível alta.

Na quarta-feira, o ministro foi ao hospital após ter uma queda de pressão e foi internado. A suspeita inicial é que ele tem uma virose, mas a causa ainda será identificada por meio dos exames.

A indisposição ocorre poucos dias antes de sua aposentadoria oficial da Corte, marcada para o próximo sábado. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na quarta-feira o decreto que concede a aposentadoria antecipada ao magistrado, publicado em edição extra do Diário Oficial da União.

Barroso, de 67 anos, poderia permanecer no STF até 2033, quando completaria a idade-limite de 75 anos para aposentadoria compulsória. No entanto, anunciou na semana passada que decidiu antecipar sua saída, O ministro alegou o desejo de se afastar da exposição pública e dedicar-se a projetos pessoais, como literatura e poesia.

