POSSE PRESIDENCIAL Base do governo comenta posse de Lula: 'vamos construir um país do futuro', diz Anielle Franco Futuros ministros se reúnem em Brasília para posse presidencial

Enquanto aguardam a posse de Lula na presidência da República, alguns dos 37 ministros que formarão o Gabinete se pronunciaram no Twitter.

Futura ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco comentou: "Brasília está tomada de alegria e esperança! O Brasil vai ser feliz de novo e nós vamos construir um país do futuro, com justiça e dignidade para todas, todos e todes!"

Marina Silva (Rede), que assumirá mais uma vez o Ministério do Meio Ambiente, fez um fio nas suas redes afirmando desejar que este domingo seja "reconhecido como o início de uma era em que a democracia se enraizou definitivamente no Brasil".O novo ministro da Justiça, Flavio Dino, disse que foi à sede da pasta que chefiará para acompanhar o sistema de segurança montado para a posse.

O novo ministro da Justiça, Flavio Dino, disse que foi à sede da pasta que chefiará para acompanhar o sistema de segurança montado para a posse.

Renan Filho, que comandará o Ministério dos Transportes, afirmou: "Hoje é um dia histórico que tenho o privilégio de ver e viver de perto. Depois de 20 anos, o mais popular presidente da história do Brasil retorna ao governo. A posse de Lula nos devolve a esperança de um país mais generoso e justo para todos! E sem medo de ser feliz!"

Daniela do Waguinho, que ficará à frente do Ministério do Turismo, também se manifestou. "E o brilho ilumina a esperança… Sem medo de ser feliz. Grande dia", disse a deputada federal.

Luiz Marinho, que comendará o Ministério do Trabalho, disse: "A esperança toma conta da Esplanada dos Ministérios para a posse de Lula, o Presidente dos brasileiros e brasileiras."

O deputado Paulo Pimenta, que assumirá a Secretaria de Comunicação, fez inúmeros posts ao longo da manhã. "Chegou o dia do Brasil voltar a ser Feliz. Lula Presidente", comemorou.

Próximo secretário das Relações Institucionais, Alexandre Padilha compartilhou um vídeo com a movimentação da população presente na posse. "Brasília tá linda. O povo tá pronto pra ver a alegria tomar posse", apontou.

Márcio França, que comandará o Ministério de Portos e Aeroportos, compartilhou o clima festivo do voo até Brasília.

