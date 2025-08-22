A- A+

Articulação Base do governo tenta emplacar relator da MP do tarifaço; Câmara deve escolher deputado de centro MP foi assinada em 13 de agosto e estabelece medidas de apoio a empresas brasileiras atingidas pela sobretaxa de 50% imposta pelo governo Donald Trump a produtos exportados para os Estados Unidos

Parlamentares aliados ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva se mobilizam para que o deputado Pedro Campos (PSB-PE) seja indicado relator da medida provisória (MP) que trata do chamado “tarifaço”. No entanto, segundo a Agência O Globo, a sinalização do presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), é de que o posto deverá ser ocupado por um nome de perfil mais próximo ao centro político.

A MP foi assinada em 13 de agosto e estabelece medidas de apoio a empresas brasileiras atingidas pela sobretaxa de 50% imposta pelo governo Donald Trump a produtos exportados para os Estados Unidos. O prazo para análise e votação pelo Congresso é de 120 dias.

Em reuniões recentes, líderes da base discutiram a indicação de Campos, visto como próximo ao Planalto. Apesar disso, Motta tem defendido que a escolha não recaia sobre nomes alinhados diretamente nem ao governo nem à oposição. Segundo ele, a comissão especial que será instalada para analisar a matéria precisa ser conduzida por um deputado que apresente equilíbrio.

— A MP do tarifaço tem que instalar comissão especial. Relatoria da Câmara e presidência do Senado. Tem que ser um deputado equilibrado — declarou Motta ao O Globo.

Partidos avaliam que a relatoria não deve servir como palanque político, o que aumenta a pressão pela definição de um perfil capaz de negociar com diferentes frentes no Congresso. A expectativa é que a comissão seja instalada na próxima semana.

A estratégia do governo é transformar a MP em um instrumento para proteger setores considerados estratégicos. O pacote, lançado por Lula em cerimônia no Palácio do Planalto, inclui medidas como linhas de crédito subsidiadas e compras governamentais, com o objetivo de sustentar os exportadores.

Antes da divulgação do programa, Lula recebeu em reunião reservada no Palácio da Alvorada o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). O encontro tratou da necessidade de alinhamento entre Executivo e Legislativo diante da ofensiva comercial dos Estados Unidos e também incluiu outros temas econômicos.

Entre eles, esteve o projeto que eleva a faixa de isenção do Imposto de Renda para contribuintes com renda de até R$ 5 mil, cuja urgência foi aprovada ontem pelos deputados.



Veja também