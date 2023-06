A- A+

cpi do mst Base governista quer ouvir primo de Damares Alves na CPI do MST Marcos Bengtson é acusado de um matar trabalhador rural; ele é filho do pastor Josué Bengtson, líder de igreja que teve avião apreendido com 290kg de maconha

Filho do pastor líder da Igreja Quadrangular do Pará que teve avião apreendido com 290 kg de maconha na semana passada, o primo da senadora Damares Alves (Republicanos-DF) Marcos Bengston teve sua convocação solicitada para a CPI do MST.

As deputadas da base governista Sâmia Bomfim (PSOL-SP) e Talíria Petrone (PSOL-RJ) querem ouvir o familiar da senadora, acusado de ter assassinado o integrante do MST José Valmeristo Soares em 2010. A investigação ainda está em curso e o primo de Damares aguarda data do júri popular.

De acordo com o requerimento das psolistas, Marcos é administrador da Fazenda Cambará, renomeada para Acampamento Quintino Lira após o assentamento, e teria invadido a terra com gado e máquinas em 2022. Em 2014, a terra foi demarcada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Marcos é filho do ex-deputado federal Josué Bengtson, o tio de Damares da Igreja Evangelho Quadrangular que, no último dia primeiro, teve sua aeronave apreendida com uma quantidade de maconha avaliada em R$ 4 milhões no Aeroporto de Belém.

Em nota, Damares Alves afirmou que o caso de seu primo é investigado há dez anos pela Justiça do Pará e questionou: "Qual o objetivo de desperdiçar recursos públicos de uma CPI para investigar o que já está em investigação? ". De acordo com a senadora, o requerimento do PSOL seria uma resposta a luta dela contra "contra a agenda de morte defendida por eles, como a legalização das drogas e do aborto".

