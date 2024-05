O que mais circula nos bastidores de Brasília são histórias da humilhação que o ex-presidente da Petrobrás, Jean Paul Prates, sofreu do presidente Lula no episódio da sua demissão da estatal. A conversa foi bastante dura, tanto para o presidente quanto para o ex-senador petista pelo Rio Grande do Norte. O encontro no gabinete de Lula no Planalto durou cerca de 20 minutos.

Teve como testemunhas os ministros Rui Costa, da Casa Civil, e Alexandre Silveira, das Minas e Energia. Nas palavras de um interlocutor de Lula, foi “uma das mais difíceis que o petista teve neste governo”. Para Prates, não foi muito diferente. Conforme ele comentou após o afastamento com diferentes interlocutores, a sensação foi de que foi “humilhado” por Lula.

Lula, segundo as informações vazadas, ficou constrangido com a situação. Não explicou a Prates por que Rui Costa e Alexandre Silveira, que tentavam desde o ano passado tirá-lo da Petrobras, estavam na reunião. O presidente havia convocado Costa e Silveira poucas horas antes, cedendo a uma pressão que ambos exerciam há meses pela demissão de Prates, sob a alegação de que ele não entregava os resultados de que o País precisa na Petrobras.

E de onde surgiu a indicação da substituta de Prates? Ministros e assessores do Palácio do Planalto atribuem ao economista baiano José Sérgio Gabrielli, ex-presidente da Petrobras nos dois primeiros governos Lula, a sugestão do nome de Magda Chambriard para ser a nova comandante da estatal. Lula e Gabrielli conversaram sobre o assunto no início da semana passada em Brasília. A conversa não foi registrada na agenda oficial do presidente. Após receber a indicação, Lula consultou outros poucos aliados sobre o nome. O presidente da República evitou tocar no assunto com muitos auxiliares, temendo vazamentos. O petista estava decidido a demitir Jean Paul Prates da Petrobras, mas queria aguardar um momento em que a estatal não estivesse em crise.

O timing escolhido por Lula para concretizar a troca pegou vários ministros de surpresa. Entre eles Paulo Pimenta (Secom), Alexandre Padilha (Relações Institucionais) e até Fernando Haddad (Fazenda). Engenheira civil de formação, Magda tem 67 anos e é funcionária de carreira da Petrobras desde 1980. No governo Dilma Rousseff, ela foi diretora da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).