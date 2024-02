Bastidores: posse de Lewandowski tem Nunes Marques, convite de Dino a Collor e ausência de Lira

A- A+

A posse do novo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, reuniu ministros, senadores, deputados, ex-colegas de Supremo Tribunal Federal (STF) e até representantes da oposição. Uma ausência, no entanto, foi comentada: a do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O deputado viajou para Alagoas na noite de quarta-feira. Segundo sua assessoria, ele tinha compromissos e agendas no estado.

Lira cortou o diálogo com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, responsável pela interlocução do governo com o Legislativo. Os dois não se falam desde o fim do ano passado. Padilha, no entanto, aproveitou o evento para conversar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), com quem desceu lado a lado a rampa das autoridades na abertura do evento. De acordo com a colunista Bela Megale, do Globo, Ricardo Cappelli, ex-secretário-executivo da Justiça, foi outro a não participar.

Dos 11 ministros do STF, apenas dois não vieram, André Mendonça e Edson Fachin. Nunes Marques, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para a Corte, compareceu, assim como o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), aliado de Bolsonaro.

O ex-presidente da República e ex-senador Fernando Collor deixou o evento acompanhado de Flávio Dino, agora ex-ministro da Justiça. No caminho para o estacionamento do Palácio do Planalto, Dino convidou Collor para participar da sua posse no STF no dia 22 de fevereiro. Collor, no entanto, não foi citado no discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Já o ex-presidente da República José Sarney foi lembrado. Ao GLOBO, Sarney disse ter vindo prestigiar a posse, não somente por Lewandowski, mas também por Dino. Sarney participou das articulações da indicação ao STF, na prévia da sua sabatina no Senado.

