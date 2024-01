A- A+

PREFEITURA DE SÃO PAULO Batalha de Suplicy? Eduardo quer enfrentar a ex-mulher em prévias no PT para definir vice de Boulos "Seria interessante que, como é da história do partido, pudesse haver uma escolha o mais democrática possível", defende o deputado estadual

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT-SP) defende que o partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva realize prévias internas para definir quem será o nome da sigla a ocupar o posto de vice na chapa de Guilherme Boulos (PSOL), pré-candidato à prefeitura de São Paulo. A favorita para a cadeira é a ex-mulher do parlamentar, Marta Suplicy, convidada diretamente por Lula, que também articula o retorno da ex-prefeita paulistana ao PT.

— Acho legítimo que o presidente Lula tenha sugerido a Marta para ser candidata a vice-prefeita. Agora, ao longo desses últimos meses, algumas pessoas, inclusive o líder do PSOL na Assembleia (Carlos Giannazi), com conhecimento do Boulos, vinham insistindo para que eu aceitasse ser o vice do Boulos, e isso estava em meio a um diálogo. Seria interessante que, como é da história do PT, pudesse haver uma escolha o mais democrática possível, com a participação da base do partido, quem sabe até dos partidos que estão apoiando o Boulos. Há tempo hábil para a realização de uma prévia — afirmou Eduardo Suplicy ao Globo.

O deputado diz que vai se encontrar com o próprio Boulos, no próximo sábado (13), para "trocar ideia". No mesmo dia, está previsto um almoço entre psolista e Marta Suplicy. Será o primeiro encontro dos dois após a ex-ministra de Lula e Dilma deixar a gestão Ricardo Nunes (MDB) para assumir a vice na chapa do principal adversário do atual prefeito.

Devem participar da reunião o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), que articulou a chapa de Marta e Boulos, o atual marido da ex-senadora, o empresário Márcio Toledo, e a mulher de Boulos, Natalia Szermeta. O encontro vai acontecer na casa de Marta, que fica nos Jardins, bairro nobre de São Paulo.

— O Boulos está em ótima posição, liderando as pesquisas. Eu achei que os partidos, o PT, o PSOL, e outros, mas não só um pessoal, devem refletir sobre qual será o melhor caminho (da vice) — argumentou Eduardo Suplicy.

O acordo entre PSOL e PT, selado em 2022, quando Boulos se retirou da disputa pelo governo de São Paulo para se aliar a Fernando Haddad — em troca do apoio de Lula a Boulos em 2024 —, é que os petistas teriam carta branca para escolher o nome para a vaga de vice. Marta surgiu mais como alguém da vontade de Lula do que de uma construção coletiva na sigla que comanda o Planalto.

Embora coloque-se abertamente como um possível vice, Eduardo Suplicy pontua que "precisa refletir" se aceitaria de fato a empreitada caso fosse o escolhido do partido. Internamente, porém, a possibilidade de que a sugestão de realizar prévias vingue é dada como descartada, justamente porque o nome de Marta já foi avalizado pelo próprio Lula.

Eduardo Suplicy é conhecido dentro do PT pela insistência em defender prévias antes de eleições importantes, prática que já adotou em várias ocasiões. Em 2002, por exemplo, ele enfrentou o próprio Lula para decidir quem seria o nome do partido na disputa pela Presidência. O atual presidente, que seria alçado ao Planalto pela primeira vez ao fim daquele ano, venceu com larga vantagem, conquistando a preferência de cerca de 85% dos mais de 170 mil filiados.

Eduardo Suplicy e Marta foram casados por quase quatro décadas. Os dois separaram-se em 2001, mas ela permaneceu utilizando nas urnas e na vida pública o sobrenome do ex-marido, com o qual construiu sua trajetória política.

Filiação de Marta

Embora o PT ainda não tenha batido o martelo sobre como será feita a filiação de Marta, que deixou a sigla em 2015, entre as ideias aventadas por integrantes do PT estão a realização de um mega evento com a chancela do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um dos defensores da escolha da política para compor chapa com Boulos. Há uma ala do partido, porém, que prefere uma filiação mais discreta para depois realizar um evento maior de oficialização da pré-campanha.

