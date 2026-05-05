BC congela novamente bens de ex-sócio de Vorcaro e ex-diretor jurídico
Medida atinge patrimônios que já estavam bloqueados anteriormente e, na prática, representa uma nova determinação formal sobre ativos que já se encontravam indisponíveis
O Banco Central decretou novamente a indisponibilidade de bens do empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master de Daniel Vorcaro, e de Luiz Rennó Netto, ex-diretor jurídico do banco. A medida atinge patrimônios que já estavam bloqueados anteriormente e, na prática, representa uma nova determinação formal sobre ativos que já se encontravam indisponíveis.
Em novembro do ano passado, o órgão decretou a liquidação extrajudicial do Master e determinou o bloqueio de bens de controladores e ex-administradores. Na mesma ocasião, Daniel Vorcaro teve a prisão decretada em operação da Polícia Federal que apura um suposto esquema de criação e negociação de títulos de crédito falsos. A liquidação ocorreu menos de 24 horas após o anúncio da venda do banco para a Fictor Holding Financeira.
Em fevereiro, o BC também decretou a liquidação extrajudicial do Banco Pleno e da Pleno DTVM, instituições que integravam o grupo Master e haviam sido vendidas no segundo semestre do ano passado a Augusto Lima. Ex-sócio de Vorcaro desde 2019, Lima passou a atuar no setor financeiro após criar o CredCresta, operação de crédito consignado que se tornou um dos braços de negócios do Banco Master.
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As medidas do Banco Central se somam ao avanço das investigações criminais. Vorcaro foi preso novamente em março, durante a terceira fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, que apura suspeitas de fraudes. A ordem foi expedida pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), com base, entre outros elementos, em mensagens encontradas no celular do banqueiro, que indicariam a articulação de ações contra pessoas consideradas adversárias.