CPI DO 8 DE JANEIRO "Bençãos, axé, shalom, parabéns": parlamentares celebram aniversário do presidente da CPI Momentos antes do início do depoimento de hacker recebeu cumprimentos do parlamentares

Momentos antes do início do depoimento do hacker da Vaza Jato, Walter Delgatti, a CPI do 8 de janeiro teve um momento de descontração entre os parlamentares. No início da sessão desta quinta-feira, deputados e senadores se uniram para cantar "Parabéns" e fazer uma oração em homenagem ao aniversário do presidente, Arthur Maia (União Brasil-BA).

O primeiro a lembrar a data especial foi o deputado Duarte (PSB) que fez uma questão de ordem parabenizando Arthur Maia pela condução da comissão. Em seguida, os demais puxaram um coro com a música "Parabéns para você".

No fundo é possível ouvir uma reclamação: "Chega de amenidades".

Pastor Marco Feliciano (PL-SP), no entanto, toma a palavra e deseja ao presidente "presentes de Deus que o dinheiro não pode comprar" e convida os deputados a fazerem uma prece.

— Senhor, nós agradecemos a vida do presidente Arthur, que tem sido para nós aqui um timoneiro que nos guia, um capitão no meio de um mar bravo. Que o senhor dê a ele paz, saúde, tranquilidade — disse Feliciano.

Arthur Maia agradeceu o carinho, mas foi interrompido por mais cumprimentos. O deputado Chico Alencar (PSOL-RJ) entoou:

— Bençãos, axé, shalom, parabéns para todos os credos e pelos que não creem em nada também.

Os trabalhos foram retomados e alguns minutos depois o depoente Walter Delgatti sentou à mesa diretora para prestar esclarecimentos.

