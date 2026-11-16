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POLÍTICA Benedita da Silva anuncia que não disputará novas eleições: "Entrei com Lula, saio com ele" Em entrevista, petista anunciou aposentadoria da política após quatro décadas. Primeira senadora negra do Brasil atribuiu derrota na última disputa à força do bolsonarismo

Deputada federal pelo Rio de Janeiro, ex-governadora a ex-senadora Benedita da Silva (PT) afirmou que não disputará novas eleições. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a primeira mulher negra a assumir o cargo Executivo do Palácio Guanabara em 2002 e a primeira senadora negra do Brasil, destacou que pretende descansar, mas participará de debates e caravanas da sigla. A petista também atribuiu a derrota na última disputa ao Senado à força do bolsonarismo.

— Eu entrei com Lula, saio com ele. Eu me candidatei ao Senado pela última vez — afirmou Benedita.

Aos 84 anos, Benedita concorreu ao cargo de senadora e foi derrotada pelos candidatos do PL, Carlos Portinho e Carlos Jordy. A política, que chegou a aparecer nas pesquisas Datafolha e Quaest à frente na disputa e foi derrotada, atribui a perda a força do bolsonarismo.

A petista lembrou que trabalha desde os 7 anos e defendeu que precisa “dar uma parada”, mas vai manter sua caravana com mulheres e quilombolas.

— O meu descanso não é sem projeto. Eu ainda não pensei porque quero realmente tirar um tempinho para descanso, que é uma coisa que também não dura muito. Pretendo ajudar muito o PT nos debates, nas discussões, voltar a fazer minhas caravanas. Eu também tenho caravana, não é só o Lula. Minha caravana com as mulheres, com os quilombolas. Trabalhar essa questão, para mim, é muito importante — destacou.

A petista também afirmou houve avanços na representatividade racial na política, mas o racismo e o machismo persistem tanto na esquerda quanto na direita.

— A nossa sociedade ainda não se livrou do machismo nem do racismo. E isso você vai para direita, você vai para esquerda, você vai encontrar — pontuou a petista.

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