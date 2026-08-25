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ASSISTÊNCIA Beneficiário que assinar carteira não perderá Bolsa Família por certo tempo, diz Augusto Cury O Bolsa Família já possui uma Regra de Proteção para famílias que registram aumento de renda, especialmente quando integrantes entram no mercado de trabalho

O candidato à Presidência da República pelo Avante, Augusto Cury, defendeu nesta terça-feira (25) que beneficiários do Bolsa Família continuem recebendo o auxílio por um período depois de conseguirem emprego com carteira assinada ou abrirem uma microempresa. A proposta foi apresentada em coletiva de imprensa durante o Fórum CNA 2026 - Agenda Brasil: Crescimento, Emprego e Competitividade, no Grand Hyatt São Paulo.

"Nesse ajuste, nós vamos transformar o Bolsa Família num programa onde cada pessoa que assinar a carteira ou tiver uma microempresa não vai perder o benefício, pelo menos por um certo tempo", afirmou Cury. O candidato não detalhou por quanto tempo manteria o pagamento, qual seria o valor do benefício nesse período nem o impacto fiscal da medida.

Ao justificar a proposta, Cury disse avaliar que parte dos beneficiários evita buscar emprego formal ou abrir um negócio por receio de perder imediatamente o auxílio. Ele afirmou que pretende alterar o desenho do programa para facilitar essa transição.

O Bolsa Família já possui uma Regra de Proteção para famílias que registram aumento de renda, especialmente quando integrantes entram no mercado de trabalho. Pelas normas atuais, determinadas famílias podem continuar recebendo 50% do benefício por período temporário, desde que permaneçam dentro dos limites de renda estabelecidos pelo programa. Cury não explicou nesta terça-feira em que sua proposta se diferenciaria ou ampliaria o mecanismo já existente.

O candidato afirmou que considera o Bolsa Família importante e defendeu que o programa seja mantido com ajustes. "Aí eles vão melhorar sua renda e vão ter condições de sonhar com uma casa, com um carro, com férias e com qualidade de vida", disse.

Cury já havia abordado mudanças no programa durante a campanha, mas, na coletiva desta terça-feira, concentrou-se na manutenção temporária do benefício para quem ingressar no mercado formal ou abrir uma microempresa.

O Evento é realizado pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) em parceria com o Estadão e curadoria da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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