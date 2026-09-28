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Proibição Bets entram com nova ação no STF, dizem ter detectado 833 sites ilegais desde a proibição Entidade pede que processo seja direcionado ao ministro Luiz Fux do Supremo Tribunal Federal (STF), que já relata ações sobre o setor

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Entidades que representam empresas de apostas entraram com uma nova ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a medida provisória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que proibiu as bets no país e pediram que o processo fique sob a relatoria do ministro Luiz Fux.

As associações também afirmam ter identificado 833 novos sites ilegais de apostas desde a entrada em vigor da proibição.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) informou neste domingo a Fux que já protocolou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória.

No mesmo processo, a entidade pede que o Supremo reconheça a constitucionalidade do marco legal que regulamentou as apostas no país.

A entidade pediu ainda que a nova ação seja distribuída a Fux por prevenção. O argumento é que o ministro já relata as três outras ações do mesmo tipo que discutem a constitucionalidade das regras do setor e têm objeto relacionado ao da nova ação.

A prevenção é uma regra processual usada para concentrar em um mesmo relator processos que possuem conexão, evitando decisões conflitantes. A análise da prevenção, contudo, ainda será feita pela presidência do STF.

Segundo as entidades, a MP atingiu diretamente as normas que já são discutidas nas ações sob responsabilidade de Fux. Por isso, sustentam que ele deve também assumir a relatoria do novo processo. O pedido de prevenção ainda precisa ser analisado pelo Supremo.

Na manifestação encaminhada ao ministro, ANJL e Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR) também reforçam o pedido para que os efeitos da MP sejam suspensos imediatamente.

Como argumento de urgência, afirmam que houve um "exponencial e indevido aumento do mercado ilegal" desde a proibição.

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