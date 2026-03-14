A- A+

EX-PRESIDENTE Bia Kicis diz que Bolsonaro teve "boa melhora", mas que quadro inspira muito cuidado Ex-presidente está internado em hospital em Brasília para tratar pneumonia causada por broncoaspiração

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) disse que conversou com a equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã deste sábado e que as informações são de que ele teve boa melhora, mas que o quadro de saúde inspira muito cuidado.



Bolsonaro está internado na UTI do hospital DF Star, em Brasília, desde sexta-feira para tratar uma pneumonia aguda devido à broncoaspiração

— Eles (os médicos) estavam me explicando que ele chegou bem grave e teve melhora boa mesmo. Estava muito ruim, a melhora foi bem grande, então a família se entusiasma, a gente se entusiasma. Mas o quadro real é de muita atenção, porque agora o organismo dele tem que reagir à infecção, infecção era muito forte ontem. A primeira intervenção, ajudou na respiração, ele teve uma boa melhora, mas o quadro ainda inspira muito cuidado, tanto que ele vai ficar internado — disse a deputada em vídeo nas suas redes sociais.

Segundo a deputada, neste sábado, estava marcada sua visita ao ex-presidente na sala de Estado maior do 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", em Brasília, onde cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.





Na noite desta sexta-feira, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou que Bolsonaro conseguiu se alimentar, tomou banho e iniciou fisioterapia respiratória.

"Meu galego ainda está indisposto, mas já conseguiu comer um pouquinho, fez nebulização, a febre baixou, tomou banho e agora vai fazer a fisioterapia respiratória", escreveu Michelle

Ela esteve com o presidente durante o dia, na UTI. Bolsonaro está sendo medicado com antibiótico por via venosa, em doses ajustadas para combater a infecção nos pulmões.

Bolsonaro passou mal na madrugada de sexta-feira na Papudinha, e foi atendido pela equipe médica local e levado ao hospital. Ele chegou com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, com febre, dor de cabeça e calafrio.

Veja também