A- A+

PRISÃO Bia Kicis diz que prisão de Bolsonaro é "mais uma injustiça colossal" No post, a deputadatambém classificou como "brutal" a decisão de Moraes

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) afirmou que a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro é "mais uma injustiça colossal", em publicação feita há pouco no X (antigo Twitter).

No post, Kicis também classificou como "brutal" a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

"E a justificativa? A vigília convocada por seus aliados. Bolsonaro é inocente e a sua prisão põe em risco a vida do maior líder da direita", disse.

Mais uma injustiça colossal! Decisão brutal de Alexandre manda prender @jairbolsonaro preventivamente e ele é retirado de casa. E a justificativa? A vigília convocada por seus aliados. Bolsonaro é inocente e a sua prisão põe em risco a vida do maior líder da direita. pic.twitter.com/0ClQ47YtNq — Bia Kicis (@Biakicis) November 22, 2025

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado. A ordem de prisão preventiva foi expedida por Moraes. O pedido foi feito pela Polícia Federal.

Veja também