Invasão em Brasília Biden classifica violência pró-Bolsonaro como 'ultrajante' Declaração foi dada neste domingo (8) após apoiadores do ex-presidente brasileiro invadirem as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

O presidente americano, Joe Biden, qualificou, neste domingo (8), como "ultrajante" o ataque contra prédios do governo no Brasil por parte de uma multidão de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Este foi o primeiro comentário público de Biden, que está em viagem a El Paso, no estado do Texas (sul), na fronteira com o México, desde que centenas de apoiadores radicais de Bolsonaro invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, em Brasília.



Os invasores protestam contra a volta ao poder de Luiz Inácio Lula da Silva, que derrotou Bolsonaro nas urnas em outubro passado e assumiu o cargo há uma semana.

