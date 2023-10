Depois de duas noites de autógrafos superando todas as expectativas, primeiro na ABL, no Rio de Janeiro, e em seguida no Salão Nobre do Senado, em Brasília, chegou a vez de Pernambuco prestar sua grande homenagem a Marco Maciel: o lançamento da sua biografia ‘O Estilo Marco Maciel’ está marcado para a próxima segunda-feira, a partir das 18 horas, na Assembleia Legislativa.

As dependências do Legislativo em Pernambuco foram escolhidas para o evento pelo fato de Marco Maciel ter exercido o seu primeiro mandato como deputado estadual em 1966. De lá em diante, ocupou os cargos mais importantes que um homem público pode almejar. Foi deputado federal, presidente da Câmara dos Deputados, governador de Pernambuco, ministro da Educação e Casa Civil, senador da República, vice-presidente da República e presidente da República por 86 vezes, substituindo o titular Fernando Henrique Cardoso.

Marco Maciel teve papel preponderante no processo de redemocratização do País em 1985, ao abrir uma dissidência no PDS em apoio à candidatura presidencial de Tancredo Neves, que o queria como vice, conforme registra a obra de autoria do jornalista Magno Martins. O escolhido acabou sendo José Sarney, que por uma fatalidade, a morte de Tancredo, antes da posse, assumiu o Governo e cumpriu um mandato de transição para a primeira eleição direta no País pós ditadura, em 1989, na qual Fernando Collor venceu Lula.

O livro conta esses bastidores e muito mais. Traz depoimentos exclusivos dos ex-presidentes José Sarney e Fernando Henrique Cardoso, além de revelações inéditas de Anna Maria Maciel, viúva de Marco Maciel, sobre os dez anos em que ele esteve afastado da vida pública em decorrência do Mal de Alzheimer, doença que o levou à morte em 2021.

O prefácio é assinado pelo ex-senador Jorge Bornhausen, ex-governador de Santa Catarina, que vivenciou de perto o passo a passo da redemocratização do País ao lado de Marco Maciel, Tancredo Neves e Ulysses Guimarães. A apresentação é do jornalista Marcelo Tognozzi, o posfácio do jornalista Luiz Costa Pinto e há também um perfil do biografado assinado pelo jornalista Houldine Nascimento.

“Pernambuco vive uma grande expectativa em receber esta obra, cujo lançamento vai se transformar numa homenagem a Marco Maciel”, diz o presidente da Assembleia Legislativa, Álvaro Porto (PSDB), que fará um discurso na ocasião. Em nome da família e dos macielistas históricos, usará da palavra a desembargadora aposentada Margarida Cantarelli, que foi chefe da Casa Civil no Governo Marco Maciel e com ele também trabalhou nos ministérios da Educação e Casa Civil no Governo Sarney.