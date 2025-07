Bispo da Universal apresenta Paes como "pré-candidato a governador" em encontro com pastores

A- A+

O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), foi apresentado como "pré-candidato a governador" durante um encontro com lideranças evangélicas nesta segunda-feira. Durante a reunião, que ocorreu na Assembleia de Deus Ministério Barão de Petrópolis, no Rio Comprido, o vereador Inaldo Silva (Republicanos) disse que o prefeito "manifestou o desejo" de se candidatar e defendeu o apoio a Paes na eleição estadual de 2026.

Paes, por sua vez, fez uma fala em defesa da regularização fundiária de igrejas. Segundo pessoas presentes ao encontro, ele desconversou em outro momento sobre a possibilidade de concorrer ao governo — movimento que exigiria uma renúncia à prefeitura início de 2026.

Inaldo, que também é bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, explicou aos pastores que faz parte da base de Paes na Câmara de Vereadores e elogiou propostas do prefeito, como a de criar uma divisão armada para a Guarda Municipal. O vereador argumentou que a iniciativa "vai melhorar ainda mais" a segurança da capital, mas ponderou que há a necessidade de medidas que alcancem o restante do estado.

— A violência não está só na capital. E quando, prefeito, o senhor manifestou o desejo de vir aí como pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, eu tenho que falar assim: "tenho que estar do lado desse homem". Porque realmente ele está fazendo o bem pela cidade — disse Inaldo durante o encontro.

Procurado pela reportagem, Inaldo não quis comentar. Paes não retornou o contato.

A reunião desta segunda-feira foi apresentada como um "encontro com lideranças evangélicas interdenominacionais", e teve como anfitrião o pastor Gilmar de Oliveira, líder da Assembleia de Deus do Rio Comprido. Em sua fala, Paes destacou sua relação de longa data com a liderança de outro ramo da Assembleia de Deus: o bispo Abner Ferreira, do Ministério de Madureira.

Paes disse conhecer Abner desde seu primeiro mandato como vereador, na década de 1990, e elogiou a atuação do bispo pela regularização de templos religiosos. No início deste ano, o prefeito participou de uma cerimônia de entrega de títulos fundiários para igrejas em áreas vulneráveis, realizada na Assembleia de Deus de Madureira.

— No começo da Barra, bem em frente ao metrô hoje, tinha uma Assembleia de Deus muito antiga e a prefeitura cismou de derrubar aquela Assembleia de Deus. E aí o Abner me procurou e disse: "isso não dá". Logramos êxito e conseguimos, lá para 2014, acho eu, que aquela igreja fosse regularizada. Em 2020, depois que eu ganhei a eleição de um irmão, o bispo Crivella, que é muito amigo do Inaldo, encontrei de novo com o Abner e ele me falou, "agora precisa regularizar todas as igrejas da cidade do Rio" — narrou Paes.

Embora venha negando publicamente ter planos para concorrer ao governo estadual em 2026, Paes vem fazendo movimentos de aproximação com atores considerados relevantes para o xadrez eleitoral.

O prefeito da capital ampliou a interlocução com prefeitos do interior e de grandes colégios eleitorais, além de ensaiar uma aliança com o secretário estadual de Transportes, Washington Reis (MDB), um dos outros possíveis candidatos a governador.

Hoje, quem desponta como o principal antagonista de Paes na corrida ao governo é o presidente da Assembleia Legislativa, Rodrigo Bacellar (União), que pretende concorrer ao Palácio Guanabara com apoio do governador Cláudio Castro (PL) e do ex-presidente Jair Bolsonaro. Bacellar também se indispôs

