EX-PRESIDENTE Bispo indicado a Bolsonaro diz que fará orações, meditação e leituras bíblicas se STF autorizar Robson Rodovalho diz que aguarda decisão do ministro Alexandre de Moraes e que é amigo do ex-presidente há mais de 25 anos

Indicado pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para prestar assistência espiritual na Superintendência da Polícia Federal, o bispo Robson Rodovalho, fundador da Sara Nossa Terra, afirmou que pretende realizar orações, leituras bíblicas e momentos de meditação com o ex-chefe do Executivo, caso o pedido seja autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista ao Globo, Rodovalho destacou a relação pessoal de longa data com Bolsonaro e disse ter recebido a indicação com “honra”.

— Bolsonaro é gente querida, amada, que tem muito carinho com a gente. Somos amigos há mais de 25 anos, desde quando fomos deputados juntos — afirmou o bispo, ao comentar a possibilidade de acompanhar espiritualmente o ex-presidente.

As declarações foram dadas após o ministro Alexandre de Moraes determinar que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre pedidos apresentados pela defesa de Bolsonaro para remição de pena por leitura, acesso a uma televisão na cela e autorização para assistência religiosa regular. O prazo concedido à PGR é de cinco dias.

Segundo Rodovalho, até o momento não houve contato direto para tratar da logística da eventual assistência, e qualquer iniciativa depende de autorização judicial.

— Ainda não fui procurado pela defesa ou pela família do ex-presidente. Tenho muita liberdade para isso, mas estou respeitando as regras e diretrizes. Estamos orando muito por ele — disse.

Rodovalho disse ter se sentido honrado com a indicação e ressaltou que mantém vínculo pessoal com Bolsonaro desde o período em que ambos atuaram no Congresso.

De leituras bíblicas à meditação

O bispo explicou que a assistência espiritual não segue um modelo rígido e costuma ser adaptada às condições emocionais e físicas da pessoa assistida. Segundo ele, o trabalho envolve práticas religiosas voltadas ao fortalecimento interior.

— A gente monta um programa de leituras bíblicas, orações. Depende muito da situação. O objetivo é levantar a força interior da pessoa, fortalecer emoção, mente e coração. Vai depender muito do aspecto emocional e físico em que ele se encontra. É um trabalho bem ligado à fé — afirmou.

Rodovalho acrescentou que, conforme o perfil da pessoa acompanhada, a música também pode ser utilizada como ferramenta de apoio espiritual.

— Tem pessoas que gostam muito de música, aí ministramos pela música. Outras preferem a palavra, então fazemos a leitura e a meditação conjunta para fortalecer. Temos que trabalhar a fé — disse.

O bispo afirmou ainda que mantém contato com familiares do ex-presidente. Segundo ele, houve troca recente de mensagens com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O pedido de assistência religiosa integra um conjunto de solicitações feitas pela defesa de Bolsonaro ao STF. Além do acompanhamento espiritual, os advogados requereram a inclusão do ex-presidente no programa de remição de pena pela leitura, previsto na Lei de Execução Penal e regulamentado por resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pelas regras, cada obra lida e avaliada pode resultar na redução de quatro dias da pena, mediante apresentação de relatório escrito e homologação judicial.

A defesa também pediu autorização para que Bolsonaro tenha acesso a uma Smart TV na cela, com o argumento de que o aparelho permitiria o acompanhamento de conteúdos jornalísticos.

