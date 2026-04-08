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EX-PRESIDENTE Bispo que presta assistência espiritual a Bolsonaro defende indicação de Jorge Messias ao STF Robson Rodovalho, fundador da Igreja Sara Nossa Terra e amigo pessoal do ex-presidente, apoia nomeação de outro ministro evangélico para a Corte

Autorizado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a prestar assistência espiritual ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, o bispo Robson Rodovalho, fundador da Igreja Sara Nossa Terra, defende a aprovação do nome do advogado-geral da União, Jorge Messias, ao STF.



Para assumir o cargo, o ministro precisa ter votos favoráveis da maioria da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, o que ainda não ocorreu. Segundo Rodovalho, Messias é "extremamente capacitado" e um "cristão comprometido".

Messias foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em novembro do ano passado e, de lá para cá, tem tentado ampliar sua aprovação entre senadores e líderes religiosos. Evangélico, ele tem o apoio do único ministro evangélico da Corte, André Mendonça, nomeado por Bolsonaro em 2021.

— Conheço Jorge Messias pelo menos há 20 ou 30 anos, e sempre vi nele uma coerência entre a sua carreira, sua fé, valores, princípios e convicções. Ele é um profissional extremamente capacitado, de um profundo conteúdo. Acima de tudo, é um cristão comprometido — afirma Rodovalho.

O bispo avalia que Messias pode apresentar divergências conceituais e ideológicas com o campo da direita, mas ressalta que isso não representaria riscos em relação à sua atuação na Corte. De acordo com Rodovalho, o ministro da AGU é aberto ao diálogo, possui "a capacidade de ouvir o contrário" e, caso ocorra o surgimento de discordâncias, é possível chamá-lo "para a sua fé na palavra de Deus".





— Eu não estou articulando em prol dele, estou dando minha opinião de vida. Temo que se ele não for a pessoa aceita, vai vir uma outra indicação (ruim), a não ser que a oposição tenha votos para bloquear com um e deixar para o próximo ano, se nós ganharmos — explica o religioso. — O que eu puder fazer, conversar e influenciar, eu o farei. Mas não creio que seja necessário a essa altura.

Fundador da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, da Rede Gênesis de Televisão, da Rede Sara Brasil FM e também do Conselho de Bispos e Pastores do Brasil (Concepab), Rodovalho tem formação em Física, com PHD em ensino de física quântica e espiritualidade pela Florida Christian University, segundo informa em seu site pessoal.

O bispo descreve a si mesmo, também em sua página oficial na internet, como uma pessoa que "tem uma influência significativa nos campos da política, música, literatura, liderança e espiritualidade". Ele é amigo de Bolsonaro há 25 anos, e definiu o ex-presidente como "gente querida e amada".

Aprovação no Senado

Para tomar posse no Supremo, os indicados pela Presidência precisam ser aprovados pelos senadores membros da Casa. Messias já conta com ao menos dez votos favoráveis na CCJ, concentrados na base governista e em parte do MDB e do PSD. Ainda assim, o placar não atinge os 14 necessários para aprovação na comissão, o que mantém o cenário aberto. Seis parlamentares já declararam voto contrário e outros 11 evitaram se manifestar.

O ministro da AGU teve sua indicação confirmada somente na semana passada, 1° de abril, após o Planalto enviar oficialmente a escolha ao Legislativo. Messias será sabatinado pela CCJ e, depois, o nome vai ao plenário, onde precisa de no mínimo 41 votos favoráveis (de um total de 81 senadores). Ambas as votações são secretas.

Apoio evangélico

Em novembro do ano passado, Messias, foi recebido por Mendonça na Convenção Nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira (Conamad), em São Paulo, e foi abraçado pelo magistrado no palco.

Ao ser recebido pelo ministro do Supremo — que tem o evento como parte de sua agenda anual —, Messias também ganhou fortes aplausos da igreja. Em outubro, ele já havia participado, no Palácio do Planalto, do encontro entre Lula e lideranças da Assembleia de Deus Madureira, que também contou com a participação do bispo Samuel Ferreira, presidente da Conamad, e do deputado federal Cezinha de Madureira (PSD-SP).

Na ocasião, foi o próprio Messias quem entrou em contato com Cezinha para comparecer ao evento, com o objetivo de agradecer pelas recentes demonstrações de apoio e também pedir orações para os próximos passos.

— Não se trata de ideologia, se trata de uma coisa maior, comum a todos nós, o Reino de Deus. Eu vim aqui hoje com o coração cheio de gratidão. Eu vim agradecer a essa igreja (pelo apoio), na pessoa do seu bispo primaz, Manoel Ferreira, do seu bispo Samuel Ferreira — discursou Messias à época.

'Evangélico raiz'

O ministro André Mendonça foi o primeiro da Corte a se manifestar publicamente sobre a indicação. "Messias terá todo o meu apoio no diálogo republicano junto aos Senadores", escreveu o magistrado nas redes sociais, afirmando se tratar de um "nome qualificado da AGU e que preenche os requisitos constitucionais".

Conforme reportagem do Globo publicada após a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, Messias buscou angariar apoio de alas mais progressistas e também de conservadores no segmento evangélico para se tornar apto ao cargo. O advogado-geral tem boa interlocução com representantes mais ligados às “igrejas históricas”, como as do ramo batista e presbiteriano, e também mantém contato com entidades pentecostais, como a Assembleia de Deus Madureira.

Quem também já o elogiou publicamente foi o pastor Sérgio Carazza, responsável pela igreja que ele frequenta desde 2016 — a Igreja Batista Cristã, em Brasília. Aliado da senadora Damares Alves (Republicanos-DF), Carazza chegou a dizer ao GLOBO que Messias, criado em lar evangélico, é “raiz” e "defende os valores cristãos e os trabalhadores".

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