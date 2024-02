A- A+

internacional Blinken terá reunião com Lula em Brasília em fevereiro, diz Departamento de Estado dos EUA Um dos objetivos da visita é engajar os demais países do G20 no apoio ao povo haitiano

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, visitará o Brasil e terá reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em fevereiro. A informação foi divulgada pelas autoridades americanas.

De acordo com o comunicado, Blinken visitará Brasília e Rio de Janeiro, no Brasil, além de Buenos Aires, na Argentina, de 20 a 23 de fevereiro. O texto não informa as datas exatas de cada compromisso.

Na reunião com Lula, de acordo com a nota, "o secretário vai enfatizar o apoio americano à presidência brasileira no G20 e organização da reunião de ministros de relações exteriores dos integrantes no Rio de Janeiro, a parceria EUA-Brasil para direitos trabalhistas, a cooperação na transição para energia limpa, e comemorações do bicentenário das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos". Esse trecho da nota foi traduzido pela reportagem.

Também segundo o comunicado, na reunião de ministros do G20 Blinken focará em paz e estabilidade, inclusão social, redução de desigualdades, combate à fome, controle de mudanças climáticas, promoção da energia limpa e desenvolvimento sustentável, e em melhorias da governança global.

Além disso, Blinken também buscaria engajar os demais países do bloco no apoio ao povo haitiano. Blinken também irá a Buenos Aires, onde terá reunião com o presidente argentino, Javier Milei.





