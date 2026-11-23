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Política Bloco de esquerda tensiona relação com Lula por causa do ajuste fiscal Parlamentares e movimentos críticos acusam a proposta de ceder ao mercado financeiro e ameaçar direitos e serviços públicos

Há visivelmente um clima de tensão entre setores da esquerda radical e o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). E ganhou força após as eleições, centrada principalmente no projeto de ajuste fiscal para o quarto mandato. Parlamentares e movimentos críticos acusam a proposta de ceder ao mercado financeiro e ameaçar direitos e serviços públicos, enquanto aliados de Lula e o próprio presidente defendem o controle das contas sem redução de direitos e alertam contra divisões que enfraqueçam o governo.

Parlamentares ligados à chamada bancada de esquerda radical, que inclui nomes como Glauber Braga (Psol-RJ), Jones Manoel (Psol-PE), Fernanda Melchionna (Psol-RS), Sâmia Bomfim (Psol-SP), Fábio Felix (Psol-DF), Renato Freitas (PT-PR) e Vivi Reis (Psol-PA) pressionam contra o plano de ajuste fiscal, sob a alegação de que a vitória eleitoral não significa cheque em branco para medidas vistas como de austeridade.

Em novembro passado, Glauber e Jones, junto a deputados estaduais eleitos do PSOL, anunciaram o canal "Exército da Revolução Brasileira" para mobilização digital. Além disso, protestos na Avenida Faria Lima, em São Paulo, reuniram PSOL, movimentos estudantis e centrais sindicais contra o ajuste fiscal, os juros altos e benefícios ao agronegócio, defendendo a taxação de ricos.

Lula afirmou, na quinta-feira passada, que o ajuste busca o controle das contas sem retirar direitos e atribuiu parte das críticas à falta de informação. O ministro do Planejamento, Bruno Moretti, associou críticas a setores radicais, o que gerou bate-boca inclusive dentro do PT — o deputado Lindbergh Farias criticou a fala de Moretti, enquanto o diretório nacional do PT aprovou resolução apoiando o ajuste com ajustes no texto e criticando pressões por cortes mais duros.

O canal de WhatsApp ligado à campanha sofreu debandada de seguidores após o deputado André Janones (Rede-MG) criticar o que chamou de ataques e desinformação contra o pacote fiscal e contra Lula.

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