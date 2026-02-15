A- A+

Eleições 2026 Blocos de SP têm distribuição de leques com alusão à reeleição de Lula Brindes foram distribuídos no Bloco Tarado ni Você e no Bloco dos Bancários no sábado, na região da República

Leia também

• Lula inaugura emergência em hospital público do Rio de Janeiro

• Flávio Bolsonaro patina ao buscar palanques para o PL no Nordeste, reduto de Lula

• João Campos adota estratégia de Lula e mantém mistério sobre escolha para Senado

Durante a passagem de blocos de Carnaval pelo Centro de São Paulo no sábado (14), pessoas distribuíram leques com teor eleitoral, produzidos por equipes de parlamentares do PT e do PSOL. Os artigos foram distribuídos nos blocos Tarado ni Você e no Bloco dos Bancários, que desfilaram na região da República.

Dois leques, produzidos pela deputada federal Juliana Cardoso (PT-SP), têm o rosto de Lula e o número do partido nas urnas. “Hoje eu tô mais 13 do que nunca”, diz um deles.

Nas redes sociais, assessores da parlamentar postaram vídeos nos quais aparecem distribuindo os cartazes. A propaganda eleitoral antecipada é proibida pela Lei Eleitoral. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) foi procurado para comentar, mas não respondeu.

As equipes do deputado estadual Guilherme Cortez e da Bancada Feminista na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), ambos do PSOL, também produziram um leque que foi distribuído aos foliões que compareceram ao Bloco Tarado Ni Você.

No leque, há imagens de elementos da cultura popular brasileira como os chinelos Havaianas, o vira-lata caramelo e o Zé Gotinha, além de menções ao Oscar. Na parte da frente, a frase “O Brasil tá com tudo”, e na parte de trás, há um texto falando de “golpista soluçando na cadeia” e uma chamada explícita relacionada às eleições presidenciais de 2026: “2026 é a nossa chance de fazer a limpa nesse Congresso inimigo do povo, reeleger Lula e mostrar que o Brasil é nosso”.

O bloco Tarado Ni Você é um dos mais tradicionais da cidade de São Paulo e sempre teve forte cunho político. No desfile deste sábado, por exemplo, houve um protesto antes do cortejo com mulheres com o rosto coberto e uma grande faixa escrita “sequestraram o Carnaval”. Houve críticas ao prefeito Ricardo Nunes (MDB), que na visão do bloco estaria tentando privatizar a comemoração carnavalesca de rua na capital.

Pré-candidata a deputada federal, a advogada Natália Szermeta Boulos, que é esposa do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos (PSOL), desfilou no bloco ao lado da deputada estadual Ediane Maria (PSOL). As equipes das duas também distribuíram leques, mas com menções ao Oscar, com imagens da atriz Fernanda Torres e do filme “O Agente Secreto”, e menções discretas ao username que elas usam nas redes sociais.

A distribuição de leques com teor político em blocos paulistanos não é inédita. Em 2024, ano de eleições municipais, o TRE-SP chegou a aplicar uma multa de R$ 5 mil ao próprio Boulos, que meses depois concorreria à prefeitura de São Paulo, por propaganda eleitoral antecipada durante o Carnaval.

A decisão levou em conta uma publicação nas redes sociais do então pré-candidato, que mostrava foliões usando leques com frases como “fica, vai ter bolo” e “SP + gostoso com bolo”. O tribunal considerou que a expressão "bolo" fazia alusão ao político.

Sobra a ação no carnaval deste ano, o deputado estadual Guilherme Cortez afirmou por meio de nota que "a Justiça Eleitoral tem um entendimento claro de que a expressão de opiniões e ideias políticas não se confunde com campanha eleitoral antecipada, que se restringe ao pedido explícito de voto para determinado candidato. Reeleger o presidente Lula é um objetivo político para toda a esquerda - como é dito diariamente por parlamentares, governadores e ministros em entrevistas, discursos etc. Por que isso seria diferente no Carnaval? A campanha eleitoral será feita dentro do calendário da Justiça."

Procuradas, a deputada federal Juliana Cardoso e a Bancada Feminista da Alesp ainda não se pronunciaram.

Veja também