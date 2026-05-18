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Evento

Blog inicia hoje comemorações dos 20 anos com jantar concorrido no Recife

Na noite desta segunda (19), será realizado um jantar com amigos, lideranças políticas, leitores, parceiros e diversas personalidades. Mais dois eventos comemorativos estão na programação

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Jornalista Magno MartinsJornalista Magno Martins - Foto: Divulgação/Blog do Magno

Chegou o grande dia! Na noite desta segunda-feira (18), realizo o primeiro evento em comemoração aos 20 anos do blog: um jantar de adesão, a partir das 19 horas, no restaurante Sal e Brasa Jardins, na Avenida Rui Barbosa. O evento está esgotado. Planejado para apenas 300 pessoas, em razão da capacidade do espaço, o encontro reunirá amigos, lideranças políticas, leitores, parceiros e personagens que fazem parte dessa trajetória construída com muito trabalho, ousadia e persistência. As pulseiras de acesso seguem disponíveis com a cerimonialista Branca Góes. Quem adquiriu e ainda não retirou pode entrar em contato pelo número (81) 99973-6095.

Será uma noitada bem especial e regada a muita música. Grandes artistas passarão pelo evento para homenagear o blog e dividir comigo esse momento tão simbólico, entre eles Alcymar Monteiro, Maciel Melo, Petrúcio Amorim, Almir Rouche, Josildo Sá, André Rio, Fabiana Pimentinha, Cristina Amaral, Irah Caldeira, Walquíria Mendes e Novinho da Paraíba. Todos sob a batuta do meu amigo Renato Bandeira, músico reconhecido pela versatilidade na MPB e na música instrumental, integrante da Spok Frevo Orquestra e parceiro de nomes como Dominguinhos e Gal Costa.

O tempo voa! Parece que foi ontem que promovi um café da manhã na Sal e Brasa, quando funcionava no Pina, para anunciar o start do blog. Ali, em meio a uma mesa bem comprida e recheada de frutas, estavam apenas publicitários, marqueteiros e alguns colunistas.

Todos estupefatos, olhando nos meus olhos com ar de desconfiança. Senti que, no fundo, eles diziam: “Se o Magno já dava sinais de doido, agora não se tem mais dúvidas”. E eles tinham razão de sobra. Há 20 anos, a cultura de informação no Estado ainda prevalecia fortemente com o jornal impresso, o rádio e a televisão.

Arriscar um palpite empresarial fora dessa caixinha rotulada era mesmo uma loucura. Mas o tempo, que é o senhor da razão, foi mostrando que eu estava certo e os publicitários errados. Hoje comemoro duas décadas de funcionamento ininterrupto do blog, com 2 milhões de acessos mensais, 10 milhões de contas alcançadas pelo Instagram e milhares de acessos também pelo Facebook e pelo X.

As comemorações seguem no dia 13 de junho, com o 1º Forró do Magno, no Sesc de Arcoverde, a partir do meio-dia, animado pela Super Oara e com participações especiais, entre elas, a de Maciel Melo. As mesas já estão disponíveis pelo número (81) 99973-6095.

Haverá, por fim, um terceiro evento para fechar as festividades dos 20 anos em alto astral: um jantar de adesão em Brasília. A ideia era promover logo em seguida ao forró de Arcoverde, mas Brasília fica esvaziada em junho, em seguida vem o recesso de julho. Em razão disso, ficou agendado para 11 de agosto.

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