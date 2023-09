A- A+

ATAQUE Blogueiro acusado de participar de ataque com bomba é transferido para Brasília Wellington Macedo de Souza foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a seis anos de prisão pelo crime e estava foragido

O blogueiro Wellington Macedo de Souza foi transferido nesta sexta-feira de Foz de Iguaçu, cidade do Paraná que faz fronteira com o Paraguai, para Brasília, onde vai cumprir pena no complexo penitenciário da Papuda. Macedo é apontado como uma das pessoas que planejou uma tentativa de ataque a bomba no aeroporto de Brasília no dia 24 de dezembro do ano passado. Por conta disso, ele foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a seis anos de prisão.

Apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele fazia parte de um grupo que pregava protestos de teor golpista contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente. Alan Diego Santos e George Washington Oliveira, outros dois apontados como participantes da tentativa de ataque com bomba, já estavam presos.

Macedo estava foragido há oito meses e foi encontrado no Paraguai nesta semana graças a cooperação da Polícia Federal brasileira com a polícia paraguaia.

Em dezembro de 2022, a Polícia Civil do DF desarticulou um plano para explodir um caminhão-tanque nas proximidades do aeroporto de Brasília. Um material de potencial explosivo foi encontrado pelo motorista do veículo que avisou a Polícia Militar. O objetivo do grupo era gerar casos para atrapalhar a posse de Lula. A ideia dos envolvidos consistia em provocar as Forças Armadas a decretar um "estado de sítio" e fazer uma espécie de intervenção militar.

A empresário Rieny Munhoz Marcula também foi encontrada no Paraguai e transferida para Brasília. Ela é suspeita de incentivar atos com teor golpista. Poucos dias após os ataques do 8 de janeiro o nome dela apareceu em uma lista, elaborada pela Advocacia-Geral da União (AGU), e que apontava possíveis financiadores dos atos antidemocráticos.

