A- A+

PRISÃO Blogueiro acusado de participar de plano de ataque a bomba em Brasília é preso no Paraguai Ele foi condenado pela Justiça do Distrito Federal a seis anos de prisão pelo crime

Foragido há mais de oito meses por envolvimento em uma tentativa de ataque a bomba em Brasília, o blogueiro Wellington Macedo de Souza foi preso nesta quinta-feira em Cidade do Leste, no Paraguai. A informação foi antecipada pelo portal G1. Ele deve ser entregue à Polícia Federal na Ponte da Amizade, que conecta Foz do Iguaçu (PR) a Cidade do Leste.

Na véspera de natal de 2022, a Polícia Civil do Distrito Federal descobriu um plano para explodir um caminhão tanque nas proximidades do aeroporto de Brasília. A dinamite foi vista pelo motorista do veículo que avisou a Polícia Militar. O objetivo do grupo era provocar o caos antes da posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia deles é que, a partir do episódio, as Forças Armadas decretassem um "estado de sítio" e fizessem uma espécie de intervenção militar.

Nos dias seguintes, os agentes policiais prenderam duas pessoas acusadas de elaborar e executar o plano - George Washington de Oliveira Sousa e Alan Diego dos Santos Rodrigues, que se encontram presos hoje cumprindo a pena em regime fechado. Macedo era o único dos acusados que permanecia foragido. Ainda há um quarto suspeito que não foi identificado pelos investigadores.

George Washington foi condenado a nove anos de prisão. Ele é acusado de ter trazido o explosivo a Brasília e montado o artefato. Ele viajou de Xinguara, no Pará, carregado de armamentos. A trama de provocar o caos teria sido discutida no acampamento golpista montado em frente ao Quartel General do Exército.

Alan Diego, por sua vez, foi condenado a cinco anos de prisão. Ele é acusado de colocar a dinamite na parte de baixo do caminhão. Wellington teria dirigido o carro que levou Diego até as cercanias do aeroporto de Brasília.

Veja também

Alerta É preciso desestimular subculturas do ódio, alerta professor