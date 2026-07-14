A- A+

Política Bloqueio de bens e novas revelações ampliam pressão sobre Valdemar Costa Neto A decisão de Dino atendeu a pedido da Polícia Federal, que aponta indícios de que Valdemar teria participado da definição do destino de emendas parlamentares mesmo sem exercer mandato eletivo

A investigação sobre um suposto esquema de direcionamento e desvio de emendas parlamentares ganhou novos desdobramentos e aumentou a pressão sobre o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto. Nos últimos dias, vieram à tona a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino que determinou o bloqueio de até R$ 119,2 milhões em bens de Valdemar, novos detalhes da investigação da Polícia Federal e informações sobre a concentração de recursos destinados a municípios considerados estratégicos para o partido às vésperas das eleições municipais de 2024.

A decisão de Dino atendeu a pedido da Polícia Federal, que aponta indícios de que Valdemar teria participado da definição do destino de emendas parlamentares mesmo sem exercer mandato eletivo. Segundo a investigação, o valor bloqueado corresponde ao montante das 21 emendas sob apuração. A medida também alcançou o ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha, investigado no mesmo inquérito, embora a Procuradoria-Geral da República tenha se manifestado contra os bloqueios patrimoniais, defendendo apenas o prosseguimento das investigações.

A investigação também chamou atenção pela forma como a Polícia Federal descreveu os investigados em seu relatório. Conforme destacou a revista Veja, os delegados se referem a Valdemar e Eduardo como “não parlamentares” e "ex-deputados cassados". A opção pela expressão foi interpretada como uma alfinetada da corporação, ao enfatizar a cassação dos mandatos.

Outro elemento que passou a integrar o debate foi revelado por O Globo. Levantamento do jornal mostra que emendas atribuídas ao núcleo político comandado por Valdemar irrigaram municípios considerados estratégicos para o PL antes das eleições municipais de 2024. Segundo a reportagem, parte relevante dos recursos foi destinada a cidades onde o partido buscava fortalecer candidaturas ou ampliar sua presença política, informação que passou a ser analisada dentro do contexto da investigação conduzida pela Polícia Federal.

Os novos fatos elevam a pressão sobre a direção nacional do PL em um momento de intensa movimentação política visando às eleições de 2026. Enquanto a investigação avança no STF e na Polícia Federal, a defesa de Valdemar sustenta que não há provas de enriquecimento ilícito nem de desvio de recursos e afirma que recorrerá das medidas judiciais.

Veja também