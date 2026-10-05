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Mercado Financeiro BNDES aprova R$ 22,3 milhões para nova plataforma tecnológica da BRITech com inteligência artificial Financiamento pelo programa BNDES Mais Inovação envolve o desenvolvimento de plataforma em nuvem que conectará sistemas legados a novos modelos digitais de gestão e rastreabilidade de ativos

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou financiamento de R$ 22,28 milhões para a BRITech S.A. desenvolver uma nova plataforma tecnológica voltada ao mercado financeiro, com recursos de inteligência artificial (IA). Os recursos são provenientes do programa BNDES Mais Inovação.

O financiamento viabilizará investimentos da BRITech no projeto Janus, que prevê a criação de uma plataforma 100% SaaS (Software as a Service, na sigla em inglês) modular, escalável e alinhada à realidade regulatória brasileira. A solução permitirá conectar sistemas já utilizados por instituições financeiras a novos modelos digitais de emissão, controle, transferência, conciliação, liquidação e rastreabilidade de ativos.

A plataforma terá arquitetura concebida para facilitar a integração com sistemas existentes e com a infraestrutura do mercado financeiro, incluindo serviços de custódia, escrituração e negociação em balcão e bolsa. Também contará com módulos de automação e agentes de inteligência artificial aplicados à conferência automática de informações, à explicabilidade dos resultados gerados pela IA e aos processos de gestão de riscos.

Segundo a empresa, o diferencial da solução está na capacidade de integrar, numa única plataforma, processos que hoje estão dispersos em múltiplos sistemas legados dentro da mesma companhia. A plataforma deverá preservar a compatibilidade com o ambiente regulado existente e, ao mesmo tempo, viabilizar novos modelos digitais com rastreabilidade, automação, segurança e escala.

“A inteligência artificial vem sendo incorporada a projetos de inovação em diversos segmentos produtivos. São iniciativas que envolvem novas soluções para diferentes atividades e que evidenciam a capacidade tecnológica das empresas brasileiras, mas que muitas vezes só saem do papel se tiverem um financiamento adequado”, afirma o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior, José Luis Gordon.

De acordo com Yuryi Ferber, CEO da BRITech, o projeto antecipa um ciclo de inovação que, nas condições normais da operação, seria desenvolvido ao longo de vários anos. “O Janus parte da infraestrutura já utilizada pelo mercado brasileiro em seu ambiente regulado, incluindo custódia, escrituração e conciliação, e integra esses processos em uma plataforma SaaS, com automação e agentes de inteligência artificial cujas decisões podem ser explicadas e auditadas. O financiamento contribui com o desenvolvimento dessa plataforma, acompanhando as novas demandas da infraestrutura do mercado financeiro”.

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