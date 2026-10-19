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Crédito

BNDES aprova R$ 3,63 bilhões para micro, pequenas e médias empresas em Pernamabuco desde 2023

Volume liberado até setembro de 2026 é o maior da série histórica no estado e atendeu cerca de 90% dos municípios

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Aprovação de crédito do BNDES para MPMEs em Pernambuco atingiu recorde histórico até setembroAprovação de crédito do BNDES para MPMEs em Pernambuco atingiu recorde histórico até setembro - Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil

O financiamento destinado a micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) em Pernambuco registrou um crescimento expressivo nos últimos três anos. Dados do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) apontam a aprovação de R$ 3,63 bilhões em crédito para o segmento no estado entre 2023 e setembro de 2026. O montante representa um crescimento de 387,5% em comparação aos R$ 743,9 milhões liberados entre 2019 e 2022.

Apenas entre janeiro e setembro de 2026, as aprovações para MPMEs pernambucanas somaram R$ 1,48 bilhão. O valor supera em 29,2% o total registrado em todo o ano de 2025 (R$ 1,14 bilhão) e se consolida como o maior volume anual da série histórica do banco no estado, iniciada em 1995. Ao todo, os recursos alcançaram 166 municípios, o que corresponde a 89,7% das cidades pernambucanas.

De acordo com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o avanço reflete a diretriz de descentralização e expansão do crédito para o setor produtivo.

“Desde 2023, o BNDES aprovou R$ 354 bilhões para micro, pequenas e médias empresas em todo o país, mais que o dobro do volume dos quatro anos anteriores. Nosso objetivo é fazer do banco um catalisador do crédito para quem produz e gera emprego. Cada real que chega a um pequeno negócio vira salário, consumo no comércio local e desenvolvimento para as regiões”, destacou o dirigente.

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Do total aprovado entre 2023 e setembro de 2026 para Pernambuco, o setor de comércio e serviços liderou os aportes, recebendo R$ 1,36 bilhão (alta de 329,2% em relação a 2019–2022). A área de infraestrutura absorveu R$ 1,28 bilhão (+549,9%), enquanto a agropecuária contou com R$ 517,3 milhões (+492,2%) e a indústria registrou R$ 469,6 milhões (+228,8%). Os valores financiam projetos de inovação, renovação de frota, aquisição de máquinas e linhas de capital de giro.

Mais de 90% das operações no estado foram viabilizadas por meio de agentes financeiros credenciados, como bancos públicos, privados e cooperativas de crédito. Além do atendimento presencial nas instituições parceiras, as empresas interessadas em acessar os recursos podem encaminhar solicitações por meio da plataforma digital BNDES Impulso.

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