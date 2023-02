A- A+

Esclarecimentos BNDES foi alvo de mentiras por parte dos bolsonaristas, diz Lula Durante a posse do novo presidente do banco, petista procurou desmentir narrativas difundidas na campanha eleitoral do ano passado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta segunda-feira (6) que o Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) vinha sendo alvo de uma campanha de difamação por parte de bolsonaristas. Segundo o petista, o processo eleitoral fez circular uma série de alegações falaciosas sobre a instituição financeira. As declarações de Lula foram feitas durante a solenidade de posse de Aloizio Mercante como presidente do BNDES, no Rio de Janeiro.

“Parem de mentir sobre o BNDES e entendam que ele é a mais importante agência de desenvolvimento que este país criou”, disse Lula. De acordo com ele, o banco prestou enormes serviços ao povo e continuará prestando. O banco, disse Lula, foi usado pelo bolsonarismo para que Jair Bolsonaro pudesse angariar votos. A ação teria gerado, inclusive, prejuízos aos cofres públicos.

Lula ressaltou que a primeira fake news contada pelo bolsonarismo sobre o banco foi a de que o BNDES seria uma caixa preta. A afirmação falsa gerou um prejuízo, afirmou Lula, superior a R$ 40 milhões para o erário. “De tanto martelarem isso na cabeça das pessoas, o banco teve que gastar R$ 43 milhões numa auditoria internacional e o resultado foi, para a decepção dos caluniadores, que nada de irregular foi encontrado nas operações”, relatou.

O presidente também culpou parte da mídia pelo prejuízo, porque alguns veículos teriam privilegiado a mentira, quando deveriam ter buscado o contraponto ao discurso da extrema-direita. Lula também disse que outra mentira disseminada pelo bolsonarismo sobre o BNDES foi em relação ao modelo de financiamento de obras foram do Brasil.

Segundo o petista, aliados de Bolsonaro fizeram com que parte da população acreditasse que o PT entregou recursos públicos para nações estrangeiras sem garantias de pagamento. “O BNDES nunca deu dinheiro para outros países amigos do governo. O banco financiou o serviço de engenharia de empresas brasileira em nada menos do que 15 países da América Latina e do Caribe entre 1998 e 2017”, esclareceu.

Lula garantiu que as operações não apenas ajudaram o desenvolvimento da indústria nacional, como deram lucro ao Brasil. “Num total de R$ 10,5 bilhões financiados, o BNDES já recebeu de volta R$ 12,8 bilhões”, revelou. Ele reconheceu, porém, que há linhas de crédito abertas para empresas brasileiras que atuaram no exterior em atraso, como Cuba e Venezuela, mas que todas estariam cobertas por garantia.

Ele justificou que o problema foi causado pela interrupção das relações diplomáticas com esses países adotada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que “resolveu cortar relação com esses países para não cobrar e poder ficar nos acusando”. O presidente acrescentou que sou seu governo governo esses países vão pagar dívida que têm com o BNDES, porque são todos países amigos do Brasil.

Na visão de Lula, as mentiras contra o banco não pararam por aí. Ele sustentou que o bolsonarismo disseminou a alegação de que o BNDES, durante as gestões petistas, privilegiaria poucas empresas. “Ao final do meu governo, 480 das 500 maiores empresas atuando no Brasil tinham relações bancárias com o BNDES”, contabilizou



