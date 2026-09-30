Qua, 30 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta30/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Bôas Cueva diverge parcialmente de decisão Mendonça sobre Nossa Senhora

O voto do ministro foi registrado no sistema do TSE como "divirjo em parte", e ainda não é possível saber a extensão da divergência

Reportar Erro
André Mendonça que determinou a derrubada de postagens que associavam o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do BrasilAndré Mendonça que determinou a derrubada de postagens que associavam o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil - Fotomontagem/Mauro Pimentel/AFP e Aparecida Moema/Reprodução

O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), divergiu parcialmente da decisão do ministro André Mendonça que determinou a derrubada de postagens que associavam o candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) a um projeto de lei para retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil.

O voto do ministro foi registrado no sistema do TSE como "divirjo em parte", e ainda não é possível saber a extensão da divergência.

A sessão virtual do TSE começou na manhã desta quarta-feira e vai até às 23h59 de hoje. Até o momento, o placar está em 3 a 1 pela manutenção da decisão. Ao rebater acusações de cerceamento religioso em seu voto, Mendonça disse que "a fé e Nossa Senhora Aparecida não estavam em julgamento", mas sim a circulação de uma notícia falsa em meio ao período eleitoral.

Leia também

• Nunes Marques marca votação sobre derrubada de posts falsos sobre Nossa Senhora Aparecida

• Fachin adia discussão sobre postagens de Nossa Senhora no STF

• Quem não quiser Nossa Senhora como padroeira, que se mude do Brasil, diz Lula

Após a ordem de Mendonça, proferida na última sexta-feira (25) o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino atendeu a um pedido do humorista Antonio Tabet e liberou as postagens que associam Flávio ao boato. Depois, o ministro do STF Luiz Fux derrubou a decisão de Dino, restabelecendo os efeitos da liminar de Mendonça.

Com a divergência entre os ministros, o presidente da Corte, Edson Fachin, cogitou pautar o caso no plenário presencial do Tribunal. Entretanto, ele foi desaconselhado por colegas para evitar novos embates entre os magistrados em um momento de crise interna.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter