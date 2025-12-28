Hospital divulga boletim médico sobre Bolsonaro

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem passado por crises de soluços mesmo após ser submetido a um bloqueio anestésico do nervo frênico no lado direito e passará por uma nova intervenção cirúrgica nesta segunda-feira, às 14h, no lado esquerdo. As informações constam em boletim médico divulgado por sua equipe neste domingo.

De acordo com informações médicas, ele teve dificuldade para dormir e voltou a apresentar episódios de soluço durante a noite.

Bolsonaro foi submetido ao procedimento no lado direito na tarde de sábado, sem intercorrências, e segue em recuperação clínica. A intervenção integra o tratamento adotado para conter crises persistentes de soluços, associadas a complicações decorrentes da facada sofrida durante a campanha presidencial de 2018.



A expectativa é de que o ex-presidente permaneça internado por ao menos mais 48 horas após o procedimento previsto para esta segunda-feira, para acompanhamento do pós-operatório e observação da evolução do quadro.



Ele seguirá em cuidados clínicos, com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e monitoramento contínuo da dor.



O novo procedimento ocorre no contexto da cirurgia realizada na última quinta-feira, quando Bolsonaro foi submetido à correção de uma hérnia inguinal bilateral. A operação durou cerca de três horas e meia e foi considerada bem-sucedida pela equipe médica.



Na sexta-feira, os médicos já haviam realizado ajustes nas medicações para controle das crises de soluço e para o tratamento da doença do refluxo gastroesofágico. À época, foi informado que Bolsonaro havia iniciado reabilitação com fisioterapia, passava por otimização da analgesia e recebia medidas farmacológicas para prevenção de trombose.



A internação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após perícia da Polícia Federal indicar a necessidade da intervenção médica. Bolsonaro deixou a superintendência da PF sob escolta reforçada e permanece internado em hospital particular em Brasília.

