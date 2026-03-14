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EX-PRESIDENTE Boletim médico diz que Bolsonaro apresentou piora da função real e do quadro inflamatório Ex-presidente foi internado nesta sexta-feira para tratar de pneumonia causada por broncoaspiração

O hospital DF Star divulgou boletim médico neste sábado em que informa que o presidente estável clinicamente, mas "apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios".



Segundo o documento, ele mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Os médicos informam que não há previsão de alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) neste momento.

O boletim diz que o ex-presidente está em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração.



Ele foi levado ao hospital, em Brasília, na manhã de sexta-feira após passar mal durante a madrugada no 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como "Papudinha", em Brasília. O ex-presidente chegou ao hospital com suporte de oxigênio devido à baixa saturação, com febre, dor de cabeça e calafrio.





A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) disse que conversou com a equipe médica do ex-presidente Jair Bolsonaro na manhã deste sábado e que as informações são de que ele teve boa melhora, mas que o quadro de saúde inspira muito cuidado.

— Eles (os médicos) estavam me explicando que ele chegou bem grave e teve melhora boa mesmo. Estava muito ruim, a melhora foi bem grande, então a família se entusiasma, a gente se entusiasma. Mas o quadro real é de muita atenção, porque agora o organismo dele tem que reagir à infecção, infecção era muito forte ontem. A primeira intervenção, ajudou na respiração, ele teve uma boa melhora, mas o quadro ainda inspira muito cuidado, tanto que ele vai ficar internado — disse a deputada em vídeo nas suas redes sociais.

Na noite desta sexta-feira, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro informou que Bolsonaro conseguiu se alimentar, tomou banho e iniciou fisioterapia respiratória.

"Meu galego ainda está indisposto, mas já conseguiu comer um pouquinho, fez nebulização, a febre baixou, tomou banho e agora vai fazer a fisioterapia respiratória", escreveu Michelle

Ela esteve com o presidente durante o dia, na UTI. Bolsonaro está sendo medicado com antibiótico por via venosa, em doses ajustadas para combater a infecção nos pulmões.

Veja a nota completa abaixo do hospital DF Star:

O hospital DF Star informa que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva em tratamento de pneumonia bacteriana bilateral decorrente de episódio de broncoaspiração. Encontra-se estável clinicamente, porém apresentou piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Mantém o tratamento com antibióticos e hidratação por via endovenosa, fisioterapia respiratória e motora, além das medidas de prevenção de trombose venosa. Não há previsão de alta da UTI neste momento.

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