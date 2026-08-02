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Michelle Bolsonaro

Boletim médico informa que Michelle Bolsonaro teve alta hospitalar

Neste momento, está sendo realizada em Brasília a convenção distrital do PL, mas a presença dela na convenção ainda não foi confirmada

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A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro estava internada em BrasíliaA ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro estava internada em Brasília - Foto: Isac Nóbrega/PR

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro teve alta hospitalar neste domingo, 2, segundo boletim médico divulgado há pouco pelo hospital DF Star, em Brasília. Michelle foi internada na noite do sábado, 1º, com quadro de "cefaleia refratária a medicamentos orais".

"Foram realizados exames para investigação e procedimento de bloqueio anestésico de nervos cranianos, com resposta satisfatória. Recebe alta no dia de hoje com orientações de acompanhamento com equipe médica assistente", diz o boletim, assinado pelos médicos cardiologista Brasil Caiado e neurologista Carolina Colaço, além do diretor-geral do hospital, Allisson B. Barcelos Borges.

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Neste momento, está sendo realizada em Brasília a convenção distrital do PL. A expectativa era de que o evento confirmaria a candidatura de Michelle ao Senado. A presença dela na convenção ainda não foi confirmada.

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