Bolsonarista alvo de prisão da PF fez live em cadeira de Moraes durante ato golpista de 8 de janeiro

A- A+

Um dos suspeitos presos preventivamente na 17ª fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta quarta (27) pela Polícia Federal, é Aildo Francisco Lima. Segundo as investigações, ele participou da invasão do prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) no dia 8 de janeiro e fez uma live sentado na cadeira do ministro Alexandre de Moraes. Lima foi preso em São Paulo, onde mora.

A PF cumpre nesta manhã três mandados de prisão expedidos pelo STF e dez de busca e apreensão em São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Goiás. Outra suspeita presa em São Paulo é Basília Batista.

O objetivo da operação, segundo a corporação, é identificar pessoas que depredaram os prédios públicos, além de incitadores, fomentadores e financiadores dos atos golpistas.

Veja também

atos golpistas Instituto Brasil-Israel repudia comparação de Flávio Bolsonaro entre 8 de janeiro e holocausto