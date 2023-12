Bolsonarista, governador de Goiás diz que votaria a favor da indicação de Flávio Dino ao STF

A- A+

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições do ano passado, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), afirmou nessa terça-feira (5) que, caso ainda fosse senador da República, votaria a favor da indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino. A declaração foi dada durante entrevista ao podcast "Reconversa", apresentado pelos jornalistas Reinaldo Azevedo e Walfrido Warde.

Em dado momento do programa, Azevedo questionou o chefe do Executivo goiano sobre seu posicionamento acerca do nome proposto pelo presidente Lula (PT) para ocupar a vaga da ex-ministra Rosa Weber na Suprema Corte. O governador respondeu que daria aval a Flávio Dino e, em seguida, teceu elogios ao currículo do ministro.

"Lógico que votaria sim. Não votaria contra de maneira nenhuma. O Flávio Dino, eu convivi muito com ele e você pode até não concordar com as posições uma ou outra dele. Agora, em termos de conhecimento, em termos de cultura, de conteúdo, é um cidadão que tem estofo para estar no Supremo, não tenho dúvida" disse Caiado.

O bolsonarista ainda afirmou que "gostar ou não" de Dino não significa desmerecê-lo:

"Ele (Dino) tem mais do que tudo essas credenciais (para estar no STF). Gostar ou não gostar é uma coisa. Agora, você não pode desconhecer a inteligência das pessoas, você não pode desmerecer a capacidade das pessoas, intelectual, a formação, a inteligência das pessoas" finalizou.

Desde o pleito do ano passado, Caiado se afastou de Jair Bolsonaro. De olho nas disputas eleitorais de 2024 e 2026, quando pode ser candidato à Presidência, tem apostado em um diálogo positivo junto ao governo federal. Em 2024, a aproximação com Lula (PT) pode ajudar a cacificar seus aliados e frear bolsonaristas, como o deputado federal Gustavo Gayer (PL), que irá concorrer à prefeitura de Goiânia.

