Política Bolsonarista Jorge Seif pede desculpas por ter ido ao show da Madonna: 'Decepcionei meu eleitorado' Apoiador do ex-presidente acompanhou apresentação da cantora pop ao lado da esposa no último sábado

O senador bolsonarista Jorge Seif (PL-SC) foi à tribuna do Senado pedir desculpas aos eleitorado por ter comparecido ao show da cantora Madonna no último sábado. Nesta terça-feira, o parlamentar afirmou que não sabia que a apresentação teria homenagem a "valores que defensores da família não deveriam participar".

— Eu fui a um show o qual não representa alguns valores nossos, e as pessoas se sentiram decepcionadas comigo. Quando nós decepcionamos as pessoas e nos conscientizamos de que erramos, precisamos fazer algo que é ensinado na Bíblia Sagrada, que é pedir perdão — afirmou Seif. — Quero pedir perdão para todos aqueles que de alguma forma se sentiram entristecidos ou decepcionados por nós em que homenagens foram feitas a valores que nós, defensores da família e dos valores judaico-cristãos, não deveríamos participar.

Nos últimos dias, Seif vem sendo alvo de críticas de bolsonaristas por ter comparecido ao show da rainha do pop, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A apresentação teve a participação de representantes da comunidade LGBTQIA+ e Madonna beijou uma dançarina trans no palco. Ainda acompanharam a performance o ex-secretário de Comunicação do ex-presidente Jair Bolsonaro Fábio Wajngarten e o maquiador Agustin Fernandez, amigo próximo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Logo em seguida, Seif recebeu o apoio do também bolsonarista Cleitinho (Republicanos-SC), que afirmou que "nenhum político é perfeito" e reconheceu o esforço do colega em pedir perdão no plenário do Senado.

— Queria deixar bem claro para toda a população brasileira que nunca vai existir um ser humano perfeito. Nenhum político é perfeito. Quero dizer uma coisa bem clara pra vocês: durante o percurso eu posso me equivocar, mas como ser humano a gente está sujeito a equívocos. E você se equivocou, mas foi homem suficiente de subir nessa tribuna aqui e pedir perdão.

