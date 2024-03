A- A+

BRASIL Bolsonarista que matou petista vai a júri no PR: jurados serão escolhidos nesta sexta-feira (15) Caso Marcelo Arruda: servidor público filiado ao PT foi morto a tiros pelo policial penal Jorge Guaranho em Foz do Iguaçu

O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná vai sortear, na próxima sexta-feira (15), os jurados que vão atuar no julgamento de Jorge Guaranho, bolsonarista que é réu pelo assassinato do ex-tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu (PR) Marcelo Arruda. O sorteio será realizado na sala de audiências da 1ª Vara Criminal da cidade, às 14h.

O júri popular de Jorge Guaranho está previsto para o dia 4 de abril. O julgamento, que seria realizado em dezembro do ano passado, foi adiado por pedido da defesa de Guaranho.

O crime foi cometido em julho de 2022. Na ocasião, o guarda municipal Marcelo Arruda comemorava o aniversário de 50 anos com amigos e familiares quando foi baleado por Guaranho, que é policial penal. O autor do crime invadiu o local da festa porque descobriu que o tema da celebração era o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT), já que a vítima atuava como tesoureiro do partido na cidade.

O advogado de Jorge Guaranho, Cláudio Dalledone, prometeu "afastar a politização" do julgamento.

— A defesa, de uma maneira técnica, irá demonstrar por que, como e de que forma agiu Jorge Guaranho. Ele é inocente e a sociedade de Foz do Iguaçu, sabendo disso, irá decretar o veredito absolutório dele — afirmou.

Guaranho está preso no Complexo Médico Penal (CMP) de Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR), onde aguarda julgamento. Ele é réu por homicídio doloso duplamente qualificado por motivo fútil, após denúncia do Ministério Público do Paraná (MPPR) à Justiça. Um vídeo captado pela câmera de monitoramento do local da festa de aniversário mostra o momento em que Guaranho alvejou Arruda.

Guaranho teve acesso às imagens da câmera de segurança da Associação Recreativa Esportiva Segurança Física de Itaipu (Aresf) por meio de um terceiro. Mesmo sem conhecer a vítima, ele foi até o local para insultar Arruda. Ele invadiu a área privada aos gritos de “aqui é Bolsonaro” e discutiu com a vítima antes de deixar o local.

O autor do crime retornou instantes depois, já armado, e atirou contra o aniversariante. Arruda reagiu e também acertou o criminoso. Ambos foram socorridos, mas o petista não resistiu aos ferimentos.

Guaranho declarou voto em Bolsonaro nas eleições de 2018. Ele ajudou a divulgar um mutirão de assinaturas para a criação do Aliança pelo Brasil, legenda que o ex-presidente tentou criar.

Arruda era ex-candidato a vice-prefeito na chapa do PT de 2020 em Foz do Iguaçu (PR). Ele deixou quatro filhos, sendo uma bebê de um mês.

