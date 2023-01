Bolsonaristas agridem e derrubam de cavalo policial da Cavalaria do Distrito Federal

A- A+

Um grupo de bolsonaristas radicais que participam da invasão à Praça dos Três Poderes, em Brasília, agrediu, neste domingo (8), um agente do Batalhão da Cavalaria da Polícia Militar do Distrito Federal (DF).



Os extremistas utilizaram pedras e pedaços de pau para bater no policial, que foi derrubado do animal sobre o qual estava montado.

Nas imagens, divulgadas pelo portal Metrópoles, é possível ver o momento em que os agressores, vestidos com roupas e bandeiras verde-amarelas, correm em direção ao agente. Eles rodeiam o guarda e o animal e começam a agredi-los com pauladas enquanto atiram pedras e outros objetos.

Depois, o policial não é mais visto sobre o cavalo, que fugiu. Não foram divulgadas informações sobre a identidade e o estado de saúde do agente.



Assista ao vídeo abaixo:





Policial Militar da Cavalaria é agredido na Esplanada por bolsonaristas extremistas. pic.twitter.com/EucaQl2euG — Metrópoles (@Metropoles) January 8, 2023

