Bolsonaristas atacam Janones após áudios sobre repasse de salários: "Rachadinha culturais"

A- A+

Desde que foram divulgados os áudios onde o deputado federal André Janones (Avante - MG) aparece conversando com assessores sobre uma eventual vaquinha com parte de seus salários para financiar campanha eleitoral, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro estão promovendo ataques contra o parlamentar nas redes sociais. Nas postagens, além de pedidos de cassação e prisão, os bolsonaristas também ironizam o livro lançado por Janones no início do mês, com o titulo 'Janonismo cultural'.

Entre os políticos que comentaram as denúncias está o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente. Em sua conta no X (antigo Twitter), ele relembrou um post do político do Avante contra a família Bolsonaro, onde ele relacionava o enriquecimento do clã com a prática de rachadinha.

"Janines miliciano?" ironizou Eduardo em sua publicação.

A deputada federal Carla Zambelli também comentou os áudios de Janones divulgados. E um vídeo, ela relembrou que o parlamentar afirmou no começo do ano que ela seria presa, mas que agora ele "teria se dado mal".

"Quem ri por último, ri melhor", postou.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), que tem constantes embates com Janones, também não deixou o tema passar despercebido. Desde que os áudios do rival foram divulgados, ele já fez 12 posts sobre o tema, muitas delas ironizando o livro publicado pelo parlamentar no início do mês, que tem o título "Janonismo cultural".

Veja também

ATOS GOLPISTAS Moraes solta nono preso do 8 de janeiro após morte na Papuda