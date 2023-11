A- A+

Brasil Bolsonaristas comemoram vitória de Milei na Argentina com provocações Entre os políticos que comentaram o resultado da eleição no país vizinho, estão o deputado federal Nikolas Ferreira

Após o anúncio da eleição de Javier Milei como o novo presidente da Argentina, apoiadores de Jair Bolsonaro usaram as redes sociais para comemorar o resultado. Nas postagens, além de mensagens de felicitações ao político ultraliberal, foram feitas comparações com o ex-presidente brasileiro e provocações a Luiz Inácio Lula da Silva e até mesmo a sua mulher, Rosângela da Silva, a Janja.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), ao comentar o resultado da eleição argentina, fez provocação à primeira-dama brasileira, Rosângela da Silva.



A postagem foi feita após Janja compartilhar, ainda na manhã deste domingo, uma charge do cartunista Nando Motta. Na imagem, a personagem Mônica, do brasileiro Maurício de Souza, abraça Mafalda, do argentino Quino, que fazem sucesso nos gibis de cada país. A protagonista da "Turma da Mônica" ainda consola Mafalda: "Melhorará", diz em espanhol.

"Que Massa esse abraço", escreveu Janja em referência ao sobrenome do candidato da esquerda.

Filho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), falou em vitória sobre a esquerda, ao enviar um recado para o novo presidente argentino. Ele afirmou ainda ter certeza que o político "fará o melhor" pelo país vizinho.

"Parabéns, @JMilei. Que Deus ilumine seu caminho na presidência. A Casa Rosada trará desafios gigantescos, mas tenho certeza de que você fará o melhor pela Argentina. Pouco a pouco vamos vencendo a esquerda e o comunismo na América Latina. Que a Argentina seja um exemplo e apenas a primeira de muitas mudanças para melhor no nosso continente. Milei é um passo decisivo rumo à liberdade da América Latina!"

O senador Sergio Moro (União - PR) lembrou a vitória da seleção da Argentina na última Copa do Mundo ao comentar o resultado da eleição.

"Argentina ganhou duas copas do mundo seguidas. Sorte e sucesso agora para Milei", escreveu.

O líder do PL na Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (RJ) comemorou a vitória de Javier Milei na eleição presidencial da Argentina. Segundo o parlamentar, a vitória do candidato da direita no país vizinho é um "aceno importante" para as eleições presidenciais no Brasil em 2026.

- A vitória de Milei é uma mudança política importante para o Brasil, para o futuro da América Latina. A situação atual da Argentina, nosso importante parceiro comercial, é muito preocupante. O povo argentino escolheu outro caminho disse o parlamentar.

Côrtes acabou de voltar de uma viagem aos Estados Unidos, onde ele e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, visitaram o Congresso americano. O PL, segundo Côrtes, tem expectativa que Donald Trump (partido Republicano) volte à Casa Branca, derrotando o atual presidente Joe Biden (do Democratas), nas eleições em 2024.

- A eleição de Milei e Trump vai aquecer a direita no Brasil afirmou Côrtes.

O senador Rogério Marinho (PL-RN), líder da oposição no Senado disse esperar que o exemplo da Argentina seja seguido em toda América Latina:

"Liberdade! O pulso ainda pulsa. Viva a Argentina e que seu exemplo seja seguido por toda América Latina", escreveu o senador, na rede social.

O presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), disse que hoje é dia de autocrítica para a esquerda, para o PT:

"A vitória de Milei prova que desprezar déficit público, cair no populismo, governar para um partido e não para o país tem limite. A Argentina disse não ao PT de lá. Tão apoiando pelo PT daqui", publicou o senador na rede social. Ele também usou a palavra "liberdade".

