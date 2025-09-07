A- A+

7 de setembro Bolsonaristas entoam cânticos evangélicos e pedem "Bolsonaro Free" em ato na Paulista Lema do ato é "Reaja Brasil: o medo acabou"

Pouco antes do início do ato pela anistia na Avenida Paulista, os bolsonaristas entoam cânticos evangélicos e gritam "Bolsonaro Free".

Com cartazes com dizeres "SOS TRUMP/BOLSONARO FREE" e "Eleição sem Bolsonaro é ditadura", os manifestantes pedem anistia irrestrita e impeachment do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes, ao som de "baile de favela".

Apoiadores pedem Bolsonaro livre neste 7 de setembro | Foto: Nelson Almeida/AFP



Com o lema "Reaja Brasil: o medo acabou", o ato deste domingo na Avenida Paulista ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus do núcleo crucial por tentativa de golpe.

A previsão é que o Supremo Tribunal Federal (STF) encerre a análise do caso na sexta-feira (12).

