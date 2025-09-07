Seg, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
7 de setembro

Bolsonaristas entoam cânticos evangélicos e pedem "Bolsonaro Free" em ato na Paulista

Lema do ato é "Reaja Brasil: o medo acabou"

Reportar Erro
Ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo Ato em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro em São Paulo  - Foto: Nelson Almeida/AFP

Pouco antes do início do ato pela anistia na Avenida Paulista, os bolsonaristas entoam cânticos evangélicos e gritam "Bolsonaro Free".

Com cartazes com dizeres "SOS TRUMP/BOLSONARO FREE" e "Eleição sem Bolsonaro é ditadura", os manifestantes pedem anistia irrestrita e impeachment do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes, ao som de "baile de favela".

Apoiadores pedem Bolsonaro livre neste 7 de setembro Apoiadores pedem Bolsonaro livre neste 7 de setembro  | Foto: Nelson Almeida/AFP 


Com o lema "Reaja Brasil: o medo acabou", o ato deste domingo na Avenida Paulista ocorre em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos demais réus do núcleo crucial por tentativa de golpe.

A previsão é que o Supremo Tribunal Federal (STF) encerre a análise do caso na sexta-feira (12).

Leia também

• Em ato, Flávio Bolsonaro critica proposta de "meia anistia" de Alcolumbre e diz que será contestada

• Michelle reclama que Bolsonaro "está preso e humilhado" e critica ministros do STF

• Lula participa de desfile do 7 de setembro com recados sobre soberania e patriotismo

Reportar Erro

Veja também

Newsletter