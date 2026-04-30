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BANCO MASTER Bolsonaristas fazem acordo após rejeição de Messias e desistem de pressionar Alcolumbre por CPI Parlamentares aliados do ex-presidente vinham defendendo a instalação do colegiado

Parlamentares aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro fizeram um acordo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e recuaram da tentativa de pressionar pela instalação da CPI do Banco Master. Uma sessão do Congresso acontece nesta quinta-feira, quando a comissão poderia ser instalada, mas pelo entendimento firmado ela terá uma pauta única, a derrubada dos vetos na lei que reduz as penas de Bolsonaro.

O acordo também acontece um dia depois de o governo sofrer uma derrota histórica no Senado, patrocinada por Alcolumbre, com a rejeição da indicação de Jorge Messias para o STF.

Segundo relatos de integrantes do PL, o acordo foi fechado entre Alcolumbre e o senador Jorge Seif (PL-SC). Parte dos deputados bolsonaristas dizem não ter feito parte da negociação e se queixam do fato de a CPI não ser instalada hoje.





O deputado Carlos Jordy (PL-RJ), autor do requerimento que pede a criação da CPI do Congresso, reclamou da manobra e disse que ela é contra o regimento. Ele declarou que a comissão devia ser instalada automaticamente com a sessão do Congresso, mas também sinalizou que Alcolumbre não dará espaço para ser instalada. Jordy disse não ter participado do acordo, mas também não deve discursar na sessão desta quinta para cobrar Alcolumbre.

Jordy planeja entrar com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para tentar garantir a criação da CPI, ainda que o Poder Judiciário tenha dado decisões recentes contra CPIs anteriores.

Há previsão que o deputado Zé Trovão (PL-SC) faça discursos cobrando o presidente do Senado, mas os próprios bolsonaristas admitem que o pedido não deve dar resultado.

Parlamentares envolvidos nas negociações para derrubada dos vetos no PL da Dosimetria dizem que havia um receio de que Alcolumbre fosse pressionado a abrir uma CPI para investigar o caso Master durante a sessão.

O requerimento para criar um colegiado com deputados e senadores já tem as assinaturas necessárias para ser instalado pelo presidente do Congresso.

Integrantes do Centrão que estão na linha de frente da força-tarefa para tentar derrubar os vetos de Lula à redução de penas dizem que a sessão do Congresso só seria marcada quando houvesse a garantia de que não haverá possibilidade de criação da CPI do Master.

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