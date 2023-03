A- A+

brasília Bolsonaristas ficam com comissão que fiscaliza gastos do governo e buscam relatoria do Orçamento Os bolsonaristas, que detêm a maior bancada da Casa com 99 parlamentares, também vão comandar as comissões de Saúde, Esporte e Previdência Social

Líderes da Câmara chegaram um acordo nesta quarta-feira (15) para a divisão das comissões permanentes da Casa. O PL, principal partido de oposição ao governo, vai assumir a Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara. A escolhida para controlar o colegiado é a deputada Bia Kicis (DF), uma das parlamentares mais próximas do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Com a atribuição de acompanhar as movimentações contábeis e patrimoniais da União, o colegiado tem o poder de criar problemas ao governo. Os bolsonaristas, que detêm a maior bancada da Casa com 99 parlamentares, também vão comandar as comissões de Saúde, Esporte e Previdência Social. O acordo foi fechado na manhã desta quarta-feira em reunião entre líderes dos partidos e as comissões serão instauradas até a tarde.

Entretanto, o PL ainda não tem confirmada a indicação da relatoria da Comissão Mista do Orçamento (CMO). Como se trata de uma comissão mista, a oficialização ainda depende da escolha da presidência por parte do Senado. O deputado Luiz Carlos Motta (SP) é o favorito para assumir o posto, caso o acordo seja selado.

Já a federação formada pelo PT, PV e PCdoB ficará com a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), Trabalho, Direitos Humanos, Finanças e Tributação, Direitos dos Idosos e Pessoas com Deficiência. O PSD ficará com a Comissão de Viações e Transportes e com o colegiado de Ciência e Tecnologia. O União Brasil ficará com a Educação, Integração Nacional e Minas e Energia.

O PP, do presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), comandará as comissões de Agricultura e Cultura. O acordo ainda contemplou o MDB com os colegiados de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano. Caberá ao PSB a comissão de Indústria e Serviços. O Republicanos ficará responsável pela Comunicação, além da Defesa do Consumidor.

O PDT ficará com o Desenvolvimento Econômico, enquanto a federação formada por PSDB e Cidadania terá a Comissão de Relações Exteriores. Outra federação, esta formada por PSOL e Rede, ficará com a Comissão de Povos Originários. O Avante controlará a Comissão de Administração e Serviço Público, enquanto o Solidariedade terá a Comissão de Legislação Participativa. O Cidadania ficará com o colegiado de Direitos da Mulher.

