Brasília Bolsonaristas invadem Congresso Nacional, Palácio do Planalto e STF; há registros de depredações Grupo chegou a entrar em confronto com a polícia militar, que usou spray de pimenta para dispersá-los

Centenas de extremistas bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes da República, em Brasília, na tarde deste domingo (8). Inicialmente, o grupo entrou no Congresso Nacional e, depois, no Palácio do Planalto, sede do Executivo, e no plenário do Supremo Tribunal Federal (STF).



Segundo informações da CNN Brasil, há registros de depredações nos prédios invadidos. Depois de marchar pela Esplanada dos Ministérios, o grupo de extremistas entrou em confronto com a polícia do Distrito Federal (DF).

Os radicais chegaram a subir a rampa que dá acesso ao prédio do Congresso e ocupar a parte onde ficam as cúpulas. Alguns conseguiram até a entrar no edifício. As vidraças do Salão Nobre da casa foram depredadas.

Os policiais militares que estavam no local tentaram conter os bolsonaristas com spray de pimenta, mas não foi o suficiente para conter. Nas redes sociais, personalidades políticas também mostram imagens do ato.

Informações dão conta de que a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, já entrou em contato com o ministro da Justiça, Flávio Dino, para definir o que fazer diante das manifestações.

