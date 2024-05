A- A+

Brasília Bolsonaristas não largam do pé de Janja; entenda o motivo Bancada criticou a possibilidade de a primeira-dama marcar presença no show da Madonna, no último sábado, no Rio de Janeiro

A primeira-dama Janja Silva não foi ao show de Madonna, sábado passado, no Rio de Janeiro, mas as especulações de que iria gerou uma onda de críticas da bancada bolsonarista, que não larga do pé dela. O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) foi o primeiro a disparar contra Janja, mesmo sem a notícia ter sido confirmada.

Ele recorreu a um tom irônico. "Tomara que dê certo, o Brasil está todo focado nisso. Parabéns, Janja", disse ele. Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro postou mensagem similar: "Enquanto isso no Rio Grande do Sul...".

Já Ricardo Arruda (PL-PR) e Zé Trovão (PL-RS) publicaram em seus Stories no Instagram uma imagem de Janja junto à frase "Empatia zero". O paulista Paulo Bilynskyj puxou a hashtag #CancelaMadonna. Para os deputados, Janja deveria ter acompanhado o marido, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na visita às áreas afetadas na sexta-feira passada e ontem também.

Não é a primeira vez que Janja sofre críticas por parte da "bancada bolsonarista". No carnaval de 2023, ela foi atacada por marcar presença em um camarote de Salvador, quando o litoral de São Paulo enfrentou enchentes e deslizamentos. O secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares, utilizou as suas redes sociais para negar a ida da primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, ao show.

De acordo com Tavares, Janja esteve no Rio de Janeiro entre sexta-feira e sábado para participar de eventos do G-20 e retornou para Brasília antes da realização do show de Madonna.

